Lutto per Lady Gaga: è morta la nonna Angelina Calderone Germanotta

Lutto per Lady Gaga. È morta Angelina Calderone Germanotta, nonna paterna della popstar americana. La donna si è spenta il 12 ottobre, a pochi giorni dal suo 95° compleanno. A riportare la notizia è il sito TMZ, che riferisce anche che i funerali si sono svolti il 17 ottobre a Pompton Plains, nel New Jersey.

Angelina era considerata la matriarca della famiglia Germanotta, una figura centrale nella vita di Lady Gaga, tanto che la cantante porta anche il suo nome completo: Stefani Joanne Angelina Germanotta. Il legame con le sue origini italiane, e in particolare con le sue nonne, è sempre stato motivo di orgoglio per l’artista, che non ha mai nascosto l’importanza della famiglia nella sua vita.

Un legame profondo con le radici italiane

Durante il suo recente concerto a Milano, Lady Gaga si era commossa ricordando proprio le sue nonne e le radici italiane della famiglia: " Sono così felice di essere qui, amo così tanto l’Italia e sono così fortunata: essere italiana è il mio orgoglio e l’orgoglio della mia famiglia. Le mie nonne italiane sono state le persone più importanti della mia vita, in particolare una, Joanne, a cui questa canzone è dedicata" , aveva dichiarato prima di suonare il pianoforte.

Le parole avevano commosso il pubblico, sottolineando ancora una volta quanto l’identità familiare e le sue origini siano una parte essenziale della personalità dell’artista.

Una figura amata e rispettata

Nonna Angelina era nota anche ai fan della cantante per la sua discrezione e la vicinanza affettuosa alla nipote nei momenti difficili. Quando, nel 2021, i due bulldog francesi di Lady Gaga furono rapiti in un’imboscata a Hollywood, fu proprio lei a intervenire pubblicamente, esprimendo la sua solidarietà alla nipote: " Viviamo in un mondo crudele. La famiglia è devastata. È molto, molto triste che viviamo in un mondo in cui questo può accadere ", aveva detto all’epoca, mostrando tutta la sua sensibilità.

Il silenzio di Lady Gaga

Al momento, Lady Gaga non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa della nonna, ma fonti vicine alla famiglia parlano di un profondo dolore e di un momento di

una delle donne più forti e amorevoli

raccoglimento privato. Angelina Calderone Germanotta lascia un vuoto importante nella vita della famiglia e della nipote, che più volte l’ha definita "" che abbia mai conosciuto.