Vent'anni di alti e bassi: la storia d'amore tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau

Le recenti foto di Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal al galà di beneficenza a Firenze mettono un punto sul passato sentimentale dell'erede di casa Savoia. Il matrimonio del principe con l'attrice francese Clotilde Courau si è definitivamente concluso, ma la coppia rimane legata da un profondo sentimento di stima e affetto anche grazie alle due figlie, Vittoria e Luisa.

Il Vip Master di Pentathlon

È il 2001 e il principe Alberto di Monaco invita Emanuele Filiberto al Vip Master di Pentathlon, un evento che richiama molti personaggi internazionali. Tra i tanti ospiti c'è anche l'attrice francese Clotilde Courau. La scintilla tra il principe e l'interprete scocca durante la cena di gala. " Eravamo tutti a tavola la sera che la vidi per la prima volta. Ero seduto accanto a lei e cercavo nei suoi occhi l'approvazione di Johnny Hallyday. Mi ha fatto l'occhiolino" , raccontò il principe anni dopo l'incontro con Clotilde.

Il lungo corteggiamento

La storia nobiliare di Emanuele Filiberto, però, non influenza Clotilde che, inizialmente, rimane sulle sue. "Non avevo alcuna fiducia. Non ho mai amato gli uomini ricchi e potenti. La sola nobiltà in cui credo è quella del cuore. Ma Emanuele è un uomo determinato, mi ha bombardata di telefonate ", racconterà in seguito l'attrice. Ma il principe non demorde, sa che il nome di Clotilde è scritto nel suo destino e con un lungo e discreto corteggiamento riesce a conquistarla.

Il matrimonio a Roma

25 Settembre 2003. Due anni dopo il loro primo incontro Clotilde e Emanuele Filiberto si sposano. La cerimonia si svolge all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alla presenza delle più alte cariche nobiliari d'Europa - con oltre mille invitati - e l'attrice francese è raggiante nel suo abito firmato dallo stilista Valentino. L'erede di casa Savoia chiama come suo testimone il principe Alberto di Monaco in segno di riconoscimento per avergli fatto conoscere Clotilde, sua moglie.

La nascita di Vittoria

Alle nozze Clotilde è già in dolce attesa e il 28 dicembre 2003 Emanuele Filiberto e la moglie accolgono la primogenita, Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia. L'attrice sceglie di dedicarsi completamente alla bambina, mettendo in secondo piano la sua carriera, alla quale tornerà solo nel 2005 per recitare nella miniserie tv italiana "La signora delle camelie" di Lodovico Gasparini.

La nascita di Luisa

Tre anni dopo la nascita di Vittoria, Clotilde dà alla luce la seconda figlia: Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria. La bambina nasce a Ginevra il 16 agosto 2006 e la famiglia Savoia celebra l'arrivo di un'altra bambina. Pochi mesi dopo la nascita della secondogenita l'attrice viene nominata Cavaliere dell'Ordine delle arti e delle lettere francesi.

Le crisi coniugali

Dopo la nascita delle due figlie Clotilde e Emanuele Filiberto attraversano varie difficoltà. Nel 2011 la coppia vive la prima vera crisi e il principe, sulle pagine di Oggi, conferma: " Non c’era un motivo particolare. Stare insieme, essere una famiglia, non è facile, bisogna coltivare l’amore così come si coltivano le rose: con cura, amore e costanza ". Tre anni dopo, però, le riviste di gossip tornano a parlare di "crisi nera" ma questa volta né Clotilde né Emanuele Filiberto smentiscono. Piuttosto a parlare sono le foto dei paparazzi, che nel 2014 li immortalano felici e sorridenti con le figlie e Marina Doria durante una vacanza a Gstaad, nel cantone di Berna.

La confessione a Belve

Nel 2023, ospite di Francesca Fagnani a Belve, Emanuele Filiberto rompe il silenzio e decide di rispondere alle domande sui presunti tradimenti che si sarebbero consumati nel corso del suo matrimonio con Clotilde: " Purtroppo sono successi: ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito. C'è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, ed è andato oltre i tradimenti" . Le riviste scandalistiche, però, riferiscono che l'attrice e il principe vivono ormai due vite separate.

Le vite separate

Gennaio 2025 escono le prime foto di Emanuele Filiberto di Savoia con Adriana Abascal, ma nessun annuncio di separazione da Clotilde Courau è arrivato da casa Savoia. I gossip si moltiplicano e Emanuele Filiberto viene sorpreso ancora in compagnia dell'ex Miss Messico a Venezia. Alla stampa estera l'erede di casa Savoia spiega che Clotilde l'amore è ancora solido ma le loro vite sono separate: " Mia moglie fa l'attrice e vive a Parigi. Io sono un imprenditore e vivo a Montecarlo. Ci vogliamo un bene dell’anima, ma viviamo separati. Non è la quantità che conta ma la qualità. Siamo felici così".

L'addio definitivo

Marzo 2025.

La separazione è stata decisa quattro anni fa"

Arriva l'annuncio ufficiale: sulle pagine del Corriere Emanuele Filiberto svela: ". Dunque l'addio risale al 2021 ma la coppia ha preferito non rendere pubblica la, conducendo vite separate e rimanendo fedele al ruolo di genitori e ai doveri istituzionali.