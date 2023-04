Lutto per Paolo Brosio, morta l'amata madre Anna Marcacci

Gravissimo lutto familiare per Paolo Brosio, giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano, che ha perso l'adorata madre Anna Marcacci. La donna aveva festeggiato da poco il suo 102esimo compleanno.

L'annuncio a Mattino Cinque

È stata Federica Panicucci a riportare stamani la notizia, dando il tragico annuncio al pubblico di Mattino Cinque. " Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo ", ha dichiarato la conduttrice. Nel corso della diretta, la Panicucci ha chiesto l'intervento di un sacerdote presente in studio, che ha affermato di aver sentito telefonicamente Brosio proprio la sera precedente, e in quell'occasione gli era stato chiesto di pregare.

" L'ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento ", ha dichiarato l'uomo di chiesa, come riportato da Tgcom24.

L'ultimo compleanno

Anna Marcacci aveva appena compiuto 102 anni, riuscendo anche a spegnere le candeline sulla sua torta. Solo dieci giorni fa, il 7 di aprile, Paolo Brosio l'aveva raggiunta in ospedale portandole un dolce per festeggiare il compimento degli anni. Brosio aveva postato alcuni di quei momenti sui propri profili social.

Il ricovero

Nata a Marina di Pisa il 7 aprile 1921, Anna Marcacci viveva da tempo in Versilia, a Vittoria Apuana, assieme al figlio Paolo. Stando al fianco del figlio, la donna aveva acquisito una certa popolarità, comparendo nella trasmissione Quelli che il calcio, su Rai2, nelle ospitate al Costanzo Show e in alcuni spot pubblicitari.

In questi anni la donna non ha mai mostrato particolari problemi di salute, ma l'avanzare dell'età ha determinato delle complicazioni. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, a ottobre 2022 le era stato diagnosticato un grave scompenso cardiaco, poi superato.

A causa di un peggioramento delle sue condizioni, la Marcacci era poi stata recentemente ricoverata nell'ospedale di Versilia, per poi essere trasferita nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca), dove si è spenta.

Proprio come il figlio, Anna Marcacci nutriva una grande fede. Nel 1984 si era recata a Medjugorje, e per molto tempo aveva pregato per la conversione di Paolo.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando. Dopo il dolore espresso sa Fabio Fazio, che con la donna aveva messo in scena alcuni duetti a Quelli che il calcio, è arrivato anche il messaggio della Fondazione Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca). " La signora Anna è stata fino a qualche anno fa un'assidua frequentatrice dei nostri incontri al Caffè. Qui tutti la conoscevano e la apprezzavano, era una persona di animo gentile, di inossidabile fede, di grande eleganza nei modi, ma anche assai arguta e spiritosa, sempre cortese anche con tutto il nostro staff ", ha ricordato il presidente della Fondazione Alfredo Benedetti, in un comunicato riportato dalle agenzie di stampa. " Al figlio Paolo Brosio e a tutta la famiglia rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze ".