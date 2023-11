Grave lutto per Roberta Capua: il post commuove la rete

Si è spenta a Napoli all'età di 85 anni Marisa Jossa, madre della conduttrice televisiva Roberta Capua: anche lei, come la figlia vinse il titolo di Miss Italia.

Jossa fu la prima reginetta del celebre concorso di bellezza nell'edizione del 1959, vale a dire la prima della storia che avvenne sotto la gestione di Enzo Mirigliani, al debutto nel ruolo di patron. Roberta Capua fu incoronata invece nell'edizione del 1986: una situazione, quella dell'elezione a Miss Italia di una madre e della figlia, che non si è mai più ripetuta nelle edizioni successive della kermesse.

Nata nel 1938, Marisa Jossa rimase vittima di un grave incidente stradale all'età di 76 anni, quando fu travolta da un motorino all'uscita del mercatino di Antignano nel quartiere napoletano del Vomero. Anche Miss Italia ha voluto rendere omaggio alla reginetta del 1959 con un comunicato, nel quale ricorda proprio alcune fasi del concorso di quell'anno. Jossa vinse all'età di 21 anni in un'edizione che si svolse a Ischia, e alla quale presero parte 34 aspiranti miss. "I giurati erano 15, tra i quali le attrici Eleonora Ruffo e Link Shaw" , si legge nella nota. "La premiazione avvenne nel locale chiamato ‘O' Saracino' dove si esibivano i cantanti chitarristi Ugo Calise e Armando Romeo, mentre il presentatore era Renato Tagliani".

A vincere, prosegue il comunicato, fu la ragazza più alta tra le partecipanti (1,74 metri), colei che "si era imposta nelle selezioni di Selva di Val Gardena, dove da dieci anni andava in vacanza con la famiglia - raccontava il patron Enzo Mirigliani - Marisa era accompagnata dalla mamma, Anna Vasdeki, di origine greca" . Una ragazza acqua e sapone, semplice e poco appariscente. "Ha vinto una di quelle bellezze che non fanno voltare la gente per strada" , scrissero i giornali dell'epoca dopo l'elezione della nuova Miss Italia 1959, "non si trucca gli occhi, né si tinge le sopracciglia e le unghie" . Il premio per la vincitrice era allora di un milione di lire, e ad esso si aggiunse anche una Vespa Piaggio messa in palio proprio dal nuovo sponsor del concorso di bellezza.