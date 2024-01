Luxuria sostituisce la Blasi, Delogu e gli uomini, Belen con Elio, D'Alessio di nuovo padre

Settimana ricca di gossip per gli amanti della cronaca rosa. Tra i tanti pettegolezzi c'è chi aspetta un figlio (Gigi D'Alessio), chi ha faticato a trovare un fidanzato (Andrea Delogu), chi ce l'ha e se lo tiene stretto (Belen Rodriguez) e chi invece è pronto a rimpiazzare un'amica in tv.

Vladimir Luxuria soffia l'Isola a Ilary Blasi? L'indiscrezione

Davvero Vladimir Luxuria scipperà la conduzione dell'Isola dei famosi a Ilary Blasi? La voce circola da settimane e con molta insistenza. La diretta interessata si era affrettata a smentire l'indiscrezione di Dagospia ("Non ci sono state proposte. Sarei felice di tornare come opinionista di Ilary Blasi"), eppure l'irriverente sito di Roberto D'Agostino continua a insistere e nelle scorse ore ha addirittura parlato di un provino per Vladimir Luxuria per testare le sue doti di conduttrice. "Nostre fonti esclusive ed estremamente attendibili ci confermano che oggi è stato allestito uno studio appositamente per un suo incredibile provino, fatto su misura per il ruolo che dovrebbe andare a ricoprire prossimamente", si legge e dall'ex parlamentare non sono arrivate smentite (ma neppure conferme). E Ilary Blasi? Di sicuro non rimarrà a bocca asciutta, la romana è pratica dei piani B.

"Nessuno ci provava con me", la confessione di Andrea Delogu

Da due anni Andrea Delogu fa coppia fissa con il modello Luigi Bruno, ma prima di conoscerlo trovare un uomo che volesse frequentarla in privato è stato difficilissimo. Parola di Delogu. Durante l'ospitata nel podcast di Gianluca Gazzoli la conduttrice ha rivelato di avere faticato parecchio a instaurare un rapporto. "Non c'è stato uno che ci abbia provato con me. Per un anno ci ho provato io con molte persone perché nessuno cedeva e io volevo avere delle relazioni e quando ci provavo io si spaventavano tutti. Non mi hanno toccato con un dito per mesi", ha confessato la Delogu, raccontando poi un episodio singolare: "Mi sentivo con questo ragazzo e dopo qualche settimana lo invito a casa. Gli ho detto: 'Ti vieni a prendere un caffè?'. E lui: 'Si, però poi vado via, non ti preoccupare'. Io gli ho chiesto di rimanere ma lui mi fa: 'Non sono un uomo oggetto'". Sarà vero?

Belen, la verità sulla presunta rottura con Elio Lorenzoni

Stanno ancora insieme o si sono lasciati? Da giorni sui social network circola con insistenza la voce che Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si siano già detti addio. A scatenare il rumor sono state alcune foto condivise dall'argentina su Instagram, dove si notava l'assenza dell'anello di fidanzamento che l'imprenditore bergamasco le ha regalato pochi mesi fa. Così i follower della showgirl si sono scatenati: una dimenticanza o un vero e proprio segnale di crisi? A rispondere è stata Belen poche ore fa condividendo sul web una foto del suo Elio seduto al tavolo di un ristorante accanto a lei con tanto di emoji adorante. La coppia, insieme alla piccola Luna Marì, è tornata all'Albereta, dove avevano trascorso il Natale, il loro "luogo del cuore", ha fatto sapere l'argentina. I fan dormano sonni sereni.

Gigi D'Alessio aspetta il sesto figlio, Denise Esposito è incinta

Guardando le foto che Denise Esposito condivide sulla sua pagina Instagram non si direbbe, eppure in quell'esile corpo da modella cresce il sesto figlio di Gigi D'Alessio. Dopo Francesco, nato nel 2022, il cantante napoletano e la giovane fidanzata sono pronti ad accogliere il loro secondo figlio. A svelarlo è stato il settimanale Oggi: "Lo conferma lui stesso, dietro le quinte di The Voice Senior. La giovane fidanzata dovrebbe essere al quarto mese di gravidanza". Se Gigi D'Alessio confermerà ufficialmente l'indiscrezione, si tratterà del sesto figlio per l'artista dopo i tre figli nati dal matrimonio con Carmela Barbato, Andrea nato dalla relazione con Anna Tatangelo e Francesco avuto da Denise Esposito. Se sarà maschio o femmina è ancora presto per dirlo, ma Ilaria D'Alessio - l'unica figlia femmina di Gigi - spera che arrivi una bambina a darle manforte in famiglia.