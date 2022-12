"Episodi sospetti". Il giallo dello stalker dietro il furto a Madalina Ghenea

Madalina Ghenea è ancora sotto choc per la rapina subita domenica sera al gate degli arrivi internazionali dell'aeroporto di Fiumicino. All'attrice rumena sono stati portati via gioielli e preziosi contenuti in uno dei trolley personali, che stava caricando sull'auto a noleggio quando è stata derubata. A rendere ancora più terribile la situazione c'è il sospetto della Ghenea: "Purtroppo questo è solo l'ultimo di una serie di episodi molto gravi, talmente anomali e circostanziati che sembrano essere riconducibili a una stessa regia persecutoria ".

L'accusa mossa dall'attrice 35enne è precisa: dietro al furto non ci sarebbe un semplice ladro, ma uno stalker. Lo si capisce chiaramente dal racconto fatto da Madalina Ghenea nelle storie della sua pagina Instagram, dove ha ripercorso le fasi di quanto accaduto domenica scorsa, quando è stata " vittima di un furto che non sembra essere casuale ". Nella nota si legge: " Chi l'ha derubata sembrava essere a conoscenza di informazioni personali che gli hanno permesso di progettare il colpo con grande anticipo e attirare in trappola l'attrice, approfittando della situazione all'arrivo all'aeroporto ".

Madalina Ghenea stava rientrando dall'Arabia Saudita, dove aveva terminato un progetto di lavoro con la rivista Hia, ed era arrivata a Roma per ricevere un prestigioso premio alla carriera al Magnifica Awards Roma. Uscendo dal gate di Fiumicino, però, l'attrice si è trovata di fronte il malvivente: " Con ogni probabilità ha approfittato della complicità di qualcuno che ben conosceva gli spostamenti". Il ladro si è appropriato di uno dei trolley della Ghenea "proprio quello contenente i gioielli e gli effetti personali di maggiore valore " agendo indisturbato sotto gli occhi dell'autista della vettura a noleggio prenotata dalla compagnia aerea sulla quale viaggiava l'attrice.

L'attrice ha provato addirittura a rincorrere il ladro nel disperato tentativo di recuperare i suoi effetti personali, ma senza riuscirci. A favorire la fuga del malvivente sarebbe stata la scelta dell'autista a noleggio " di parcheggiare l'auto all'interno di un'area molto isolata della zona arrivi di Fiumicino ". A fare pensare che dietro al furto non ci sia un semplice ladro improvvisato è la dinamica del fatto: " La valigia conteneva gioielli preziosi di un noto brand, utilizzati per l'evento all'estero, e altri oggetti personali di enorme valore ".