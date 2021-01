Madalina Ghenea smentisce il flirt con Zaniolo: "Incontrati una sola volta"

Dopo giorni di pettegolezzi, dichiarazioni e smentite è Madalina Ghenea a mettere un punto alla questione. La modella romena ha smentito ogni coinvolgimento emotivo con Nicolò Zaniolo, affidando al web una lunga lettera di spiegazioni. La Ghenea ha messo in campo anche i suoi avvocati per diffidare chiunque a diffondere notizie false e infondate.

" In questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette - ha esordito sulla sua pagina Instagram Madalina Ghenea nelle scorse ore - che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone. Penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo ".

Posso baciarti 25 h su 24?

La vicenda, infatti, è complicata e coinvolge anche l'ex fidanzata del calciatore, Sara Scaperrotta, incinta di tre mesi. Il talento della Roma ha interrotto la sua relazione con la storica fidanzata poco prima di Natale ma, a pochi giorni dalla rottura, sui giornali si è diffusa la notizia di undel calciatore con la modella e attrice Madalina Ghenea. A scatenare i rumors una storia Instagram in cui Zaniolo confessava: "". E alla quale l'attrice aveva risposto con interesse.

Attraverso il Corriere dello Sport, però, Zaniolo aveva svelato di aver chiuso la relazione con la ex (nonostante sapesse della gravidanza) non per la nuova storia con Madalina, ma per divergenze: " Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità ".