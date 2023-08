Madonna compie 65 anni: 10 curiosità che non conoscete

Record su record, successi su successi. Madonna oggi compie 65 anni e continua a essere la regina del pop mondiale. Americana di origini abruzzesi, miss Ciccone ha anticipato mode e tendenze tra trionfi ed eccessi, attirando le luci dei riflettori sin da subito, sin dai due singoli "Everybody" e "Holiday" che la fecero conoscere l'Olimpo della musica.

Quarant'anni di carriera senza mai fermarsi - ad eccezione dei recenti problemi di salute - in cui ha scardinato tabù e ha condotto battaglie di ogni tipo, sempre in nome della libertà e dell'uguaglianza. Non è un caso che continui a essere l’artista femminile più venduta di tutti i tempi. Questa speciale ricorrenza ci consente di ripercorrere il cammino di Madonna: andiamo a scoprire 10 curiosità che molto probabilmente non conoscete.

L'echiniscus madonnae

Tra i tanti omaggi ricevuti nel corso della carriera, impossibile non citare quello degli zoologi polacchi Michalczyk e Kaczmarek Łukasz. Madonna ha infatti una piccola specie di invertebrati tardigradi nominata in suo onore: l’echiniscus madonnae. "Proviamo un grande piacere nel dedicare questa specie a uno degli artisti più significativi dei nostri tempi", le parole dei due scienziati.

Patrimonio invidiabile

Detentrice di decine di record di vendite, Madonna ha avuto la possibilità di espandere il suo impero tra attività e pubblicità. Secondo una recente stima, il suo patrimonio è valutato intorno ai 900 milioni di dollari. Diverse le proprietà di valore, basti pensare alle sei case sparse per la Gran Bretagna e il bar "The Punch Bowl" nell'elegante quartiere londinese di Mayfair.

Il videoclip bandito

Trasgressiva e mai doma, Madonna per il brano "Justify My Love" confezionò un videoclip troppo sexy secondo MTV. L'emittente decise di bandirlo per le scene troppo spinte, tra BDSM e baci saffici tra ragazze.

Il ruolo "rubato" da Whitney Houston

Uno dei più grandi rimpianti cinematografici per Madonna è sicuramente il ruolo di protagonista in "Guardia del corpo" ("The Bodyguard") di Mick Jackson. La cantante prese parte ai provini, ma la produzione preferì virare su Whitney Huston.

Il contratto saltato per "motivi religiosi"

Richiestissima da case di moda, profumi e così via, Madonna ha visto sfumare un importante contratto Pepsi-Cola per motivi religiosa. Il video della sua canzone "Like a Prayer" scatenò le veementi proteste del mondo religioso, costringendo la multinazionale a rescindere l'accordo dal valore di 5 milioni di dollari.

Il licenziamento prima del successo

Il passato da cheerleader e i tanti lavoretti saltuari per finanziare i suoi sogni, ma non mancano le curiosità sulla sua vita prima del successo. Mentre cercava di sbarcare il lunario a New York City, Madonna lavorò come cameriera al "Dunkin 'Donuts" ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina adosso a un cliente.

Il record al Super Bowl

"Vogue", "Music", "Like a prayer", "Express Yourself": l'esibizione di tredici minuti firmata da Madonna al Super Bowl XLVI del 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo dell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia: 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match (111,3 milioni). In totale, la sua performance ha raggiunto 47 milioni di case.

"L'amore" dei Razzie Awards

Dalla musica al cinema, Madonna ha raccolto decine di riconoscimenti nel corso della sua carriera. Ma avrebbe tranquillamente fatto a meno dei Razzie Awards, gli Oscar al contrario, ossia i premi dedicati ad attori, registi, film e canzoni peggiori della stagione cinematografica. Ebbene, Madonna con 8 statuette è l'attrice con il maggior numero di Razzie. Ma non è tutto: condivide con Melanie Griffith e Demi Moore il primato per il maggior numero di nomination ottenute.

Onnipresente nella Billboard Hot 100

Madonna è una fedelissima della Billboard Hot 100, la principale classifica musicale dell'industria discografica statunitense. Grazie a "Popular", realizzato con The Weeknd e Playboi Carti, l'artista di Bay City ha piazzato almeno un singolo nella graduatoria in cinque decadi differenti: l'unica ad aver tagliato lo stesso traguardo è stata Cher.

La passione per Tamara de Lempicka

Innamorata dell'arte in tutte le sue forme, Madonna è rimasta stregata dalla storia della pittrice polacca Tamara de Lempick. tra i punti di riferimento dell'Art Déco - tanto da diventare una delle principali collezioniste delle sue opere. Una passione tale da spingere l'artista a presentare le opere nei video musicali di alcuni dei suoi grandi successi; da "Open Your Heart" a "Express Yourself", passando per "Vogue" e "Drowned World/Substitute for Love".