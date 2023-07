"Sarò presto sul palco". Madonna riappare dopo il coma

Dopo la grande paura, Madonna è pronta a tornare protagonista sul palco. La pop star, 64 anni, ha pubblicato un messaggio su Instagram per ringraziare i fan per il grande affetto dopo la pesante infezione batterica che ha richiesto il ricovero in ospedale. Finita in coma, l’artista si sta riprendendo e ha fatto sapere di essere sulla “strada del recupero”: "Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato i biglietti per il mio tour".

La malattia ha costretto Madonna a posticipare il suo atteso tour “Celebrations”, originariamente al via il prossimo 15 luglio a Vancouver, in Canada, con 84 date in giro per il mondo. L’obiettivo – ha aggiunto su Instagram – è tornare in salute e diventare più forte il prima possibile. La speranza dell’artista è quella di poter ripartire già in autunno, per questo motivo non ha cancellato la tappa europea che prenderà il via il 14 ottobre a Londra. Miss Ciccone vorrebbe riprogrammare gli spettacoli cancellati negli States a seguire: le tappe includono Detroit, Chicago, Miami e New York, la città in cui è iniziata la sua leggendaria ascesa alla celebrità.

Ora ciò che conta per Madonna è rimettersi in forze e i suoi fan possono sorridere. L’artista infatti è tornata in pubblico, segno di un netto miglioramento delle sue condizioni di salute. La cantante è stata pizzicata per strada a New York ed è stata fotografata in strada mentre era appoggiata a un lampione nell'Upper East Side. Maglietta, calzoncini blu, occhiali da sole e cappello Gucci: questa la mise della 64enne, che è apparsa tranquilla dopo il grande spavento.