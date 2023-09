Madonna dice basta alla depilazione, Kanye scandaloso a Venezia, Urtis e le nozze con Corona

Il colpo di coda dell'estate passa da Venezia. Le temperature sono in risalita e al Lido succede di tutto. Ma il gossip, quello vero, tocca anche gli States.

Kanye West scandaloso a Venezia

L'approdo di Kanye West a Venezia non è passato di certo inosservato. Ye, così si fa chiamare da tempo il rapper americano, ha provato a coprirsi il capo per camuffarsi e non venire riconosciuto dai fan, ma ha pensato bene di mostrare ben altre grazie (il lato b) mentre viaggiava con la moglie Bianca Censori a bordo di un taxi boat in Laguna. Il video del suo lato b in bella mostra ha fatto il giro della rete (e del mondo, visto che ne hanno parlato anche The Sun e Daily Mail) e qualcuno ha persino ipotizzato che sul barchino la coppia si sia concessa un momento di erotica intimità. Alla faccia del non volersi fare riconoscere.

Caterina Balivo scatenata a Venezia

Tempi rosei per Caterina Balivo, che sta per tornare in Rai alla guida di un nuovo programma. Nell'attesa di riappropriarsi dello studio che fu già suo, la conduttrice è passata dal Lido con il marito e sul red carpet ha voluto fare uno "scherzetto" all'attore Patrick Dempsey (protagonista di Diavoli, serie tratta dal romanzo di Guido Maria Brera, marito della Balivo) facendo finta di volere un autografo. Quando il divo di Hollywood ha riconosciuto Brera e la Balivo sono scattati sorrisi, abbracci e soprattutto baci (fortunata lei) ma agli obiettivi dei fotografi non è sfuggito il vedo-non-vedo dell'outfit scelto da Caterina con tanto di reggiseno in pizzo in primo piano. Fa glamour.

Madonna, Miley e l'hairy revolution

Le star americane dicono basta alla depilazione. Giù le mani dai peli di gambe, ascelle e persino inguine. Fautrici della nuova battaglia femminista d'oltreoceano sono Madonna, Milye Cyrus e Bella Thorne, che hanno deciso di non depilarsi, sfoggiando incolte pelurie sul corpo "in barba" a critiche e giudizi, e facendosi portavoce dell'hairy revolution. A noi basta Giorgia Soleri.

Giacomo Urtis torna alla carica con Corona