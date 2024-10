La madre di Ghali operata per un tumore: "È la terza volta. Ho pensato di smettere con la musica"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta". Comincia così il lungo messaggio che Ghali ha affidato ai social network per raccontare l'ultimo difficile periodo vissuto al fianco della madre, Amel. La donna si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un cancro comparso quando lei pensava di averlo sconfitto già due volte. Sulla sua pagina Instagram Ghali ha ripercorso le tappe principali degli ultimi difficili mesi, dalla diagnosi di tumore all'intervento fino alla paura provata per il possibile esito negativo dell'operazione.

Il racconto sui social

" La paura che mia mamma non riuscisse a superare l'intervento era sempre più forte. In quei giorni mi facevo mille domande: cosa dovrei fare prima che entri in sala operatoria? Come devo passare questi ultimi giorni con lei? Dovremmo guardare dei film insieme? Basteranno le preghiere che abbiamo fatto insieme? A cosa servono tutti questi soldi e questo successo? ", ha detto Ghali. Domande alle quali il cantante ha pensato di dare risposta con l'addio al mondo della musica: " Ho pensando più volte di smettere di fare musica e lo gridavo spesso in faccia a mia madre ". Ghali non ha chiarito contro quale cancro stia lottando la madre, ma ha rivelato che la donna ha superato positivamente l'intervento e oggi l'artista tira un sospiro di sollievo, ma per settimane ha vissuto in un limbo che i familiari dei malati oncologici conoscono bene.

"Entravano e uscivano medici"

" In quei giorni mi sentivo solo ", ha ammesso il cantante, proseguendo: " Entravano e uscivano medici, donne delle pulizie, infermiere, tutti continuavano a chiederci come stavamo. Spesso andavo a prendermi una boccata d'aria nel giardino dell'ospedale e quel giorno ero lì, ho messo le cuffie e ho schiacciato play su "Niente panico"". Poi è arrivato l'annuncio. " Mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano che per me rappresenta una cura" , ha raccontato sui social network.

chiunque stia passando un periodo difficile, per qualunque ragione. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura

Da questa drammatica esperienza è nata nuova musica - l'ultimo brano pubblicato da Ghali - un pezzo che il cantante dedica a "".