Da madrina a epurata: il gay pride caccia Arisa dopo le parole su Meloni

L’intolleranza del mondo arcobaleno colpisce ancora una volta. L’ultima vittima dell’avversione dell’universo Lgbt nei confronti della democrazia è Arisa, rea di aver espresso qualche parola di apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni. Un gesto inaccettabile secondo certi talebani che hanno inondato i profili social dell’artista con insulti, offese e minacce. Ma non è tutto: la cantante è stata costretta a ritirare la sua partecipazione ai Gay Pride di Milano e di Roma, dove era stata invitata dopo essere stata la madrina della kermesse nel 2022.

Arisa riempita di insulti

Integralisti di rilievo e i soliti leoni da tastiera hanno preso di mira Arisa nelle ultime 48 ore e gli organizzatori del Gay Pride di Milano - anziché difendere l’artista – hanno deciso di “tagliarla”. “Mi spiace immensamente per il momento che stiamo vivendo e spero che col tempo potremo di nuovo comunicare. Per adesso sono solo insulti pesantissimi da parte di alcuni di voi che non so come decifrare” , le parole dell’artista su Instagram: “Oggi al mio manager è stato consigliato da parte degli organizzatori, di dirmi di non presentarmi al Pride di Milano a causa dell'ipotesi che alcuni membri della comunità possano in qualche modo mettermi in imbarazzo, io sarei venuta volentieri, però se ho fatto qualcosa di così tanto grave da meritare un trattamento così esclusivo, credo che non parteciperò neanche al pride di Roma” .

Chi invoca più diritti poi caccia le persone che la pensano diversamente, proprio come nelle dittature. Una tendenza anti-democratica già riscontrata in passato e confermata ancora una volta in questa occasione. "Mi dispiace davvero tanto. Mi dispiace davvero tanto. Buon Pride a tutti, divertitevi anche per me, vi auguro di trovare un piano di svolta e di realizzare i vostri sogni legittimi per essere felici. Ve lo auguro davvero dal profondo del cuore. Io continuerò a vivere frequentando gli amici di sempre e mi farò raccontare" , ha aggiunto Arisa, sempre in prima linea per il mondo arcobaleno ma rea di aver speso belle parole nei confronti del “nemico”.