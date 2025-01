Malena sull'addio al porno: "Il personaggio si stava mangiando la persona. Mi sono sentita usata e ho detto basta"

Ascolta ora 00:00 00:00

" All'inizio mi ero presa una pausa, ora è un addio definitivo ". Malena, una delle pornostar italiane più famose, è tornata a parlare della sua decisione di lasciare il mondo dell'hard. Filomena Mastromarino è stata ospite di Silvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo e ha parlato non solo dei motivi che l'hanno spinta a prendere le distanze dal porno, ma anche del difficile momento personale vissuto prima di dire basta. " Ci tengo a riprendermi Filomena. La vita a un certo punto ti dice stop. Mi sono accorta che Malena stava annientando completamente Filomena, cioè la donna vera e reale che aveva anche una parte abbastanza emotiva. Il personaggio si stava mangiando la persona. Io avevo bisogno di andare avanti con la mia vita personale. Ora mi sento serena, mi sono ritrovata" , ha dichiarato l'ex pornostar.

I motivi dell'addio

" Tutto è iniziato con un mio problema di salute e poi con un problema di mia madre ", ha spiegato Filomena Mastromarino parlando di un episodio in particolare che le ha fatto maturare la decisione di lasciare il mondo dell'hard. " E' un lavoro che non viene riconosciuto, tutti pensano che sia tutto bello, facile e divertente e invece no perché, a parte le luci e il set, c'è una parte di serate ed eventi che, anche se stai male, non puoi non esserci" , ha raccontato Malena, proseguendo: " Stavo male, ho mandato un messaggio al mio agente dicendogli che non potevo partecipare e mi ha detto che dovevo vestirmi e andare comunque. Ma io stavo male. In quel momento ho capito che non ero più libera di dire no ".

"Mi sono sentita usata"

Filomena Mastromarino ha detto di essersi sentita quasi come un oggetto e di avere capito che per lei non poteva più esserci un futuro sereno in quell'ambiente: " Mi sono sentita usata. Penso di avere dato tanto a Malena e lei ha dato tanto a me ma a chi lavorava per me, procurandomi serate ed eventi, non bastava mai. Io ero la gallina dalle uova d'oro e alla fine ho detto: "Ma io non ho un cervello di gallina". Così ho detto basta, anche perché dimagrivo, stavo male". Poi si è sfogata con Silvia Toffanin: "In questo lavoro, che è gestito per lo più da uomini, non c'è umanità. Io mi sono presa la possibilità di dire basta. A volte mi sono sentita obbligata ed è come se si abusasse di una persona" .

Il ritorno a casa della madre

Ora che ha chiuso con il passato Malena è pronta a tornare a vivere una vita normale al fianco della madre, che ha combattuto contro un grave problema di salute. "Mamma si è appena operata per rimuovere un tumore complicatissimo e io ringrazio di poterle essere stata accanto", ha rivelato l'ex pornostar, che ora spera di potersi riappacificare con il padre che, proprio a causa del porno, si era allontanato. " Sono tre anni che non lo vedo.

Ho sempre detto che l'unico motivo che mi avrebbe spinto a smettere con questo lavoro e a cancellare Malena sarebbe stato un uomo, che è mio padre. Quindi spero che adesso torni da me", ha confessato, concludendo l'intervista.