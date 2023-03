"Le mani tremano per i farmaci". Il tweet di Allevi sulla malattia

La musica non lo ha mai abbandonato, nemmeno nell'attuale tempo della malattia. Giovanni Allevi, che sta affrontando le cure per guarire da un mieloma multiplo, è tornato a parlare del proprio rapporto con le sette note attraverso un toccante messaggio affidato nelle scorse ore ai social. In occasione dell'odierna giornata mondiale del pianoforte, l'artista marchigiano ha pubblicato in rete il video di una esibizione in teatro, accompagnando le immagini con parole destinate a commuovere.

Il commovente tweet di Allevi

"Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo", ha scritto Allevi, riferendosi al proprio amore per la musica ma anche al non facile periodo di cure affrontato. "Grazie alla musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento!", ha aggiunto il compositore, mandando un virtuale abbraccio a tutti i fan e i sostenitori che da mesi gli inviano messaggi di vicinanza e di incoraggiamento. "Ho particolarmente bisogno delle vostre manifestazioni di affetto in questo periodo, forse il più difficile che io abbia mai attraversato nella mia vita", aveva confidato il musicista a gennaio in un audio divulgato sempre sui social.

Come sta Giovanni Allevi

In quell'occasione, Allevi aveva anche raccontato qualcosa di più sul suo stato di salute, riferendo che le cure stavano facendo il loro corso. Nonostante ciò - aveva però aggiunto - "il mieloma mi ha lasciato diverse fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare alle vertebre. Alcune di esse sono inoperabili e resteranno doloranti forse per sempre". Oggi, nella giornata dedicata al pianoforte, l'artista si è lasciato invece andare a una confidenza riferita invece alla musica e al ritorno "lento" che anche i fan dovranno rispettare e attendere.

L'apprezzato compositore ormai prossimo al 54esimo compleanno (il 9 aprile prossimo) non ha però mai dimenticato l'amore per le sette note. Anzi. Anche nel periodo delle cure ha trovato ispirazioni musicali. "Una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l'ora di farvela ascoltare", aveva scritto nel settembre scorso. E anche stavolta i messaggi di affetto per l'artista non sono mancati. "Non vediamo l’ora di ascoltare quella musica che è in testa, Maestro", ha scritto un'utente sotto il più recente post di Allevi.