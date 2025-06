Mara Venier, la confessione: "Mio marito..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Mara Venier è la regina della tv. Padrona di casa indiscussa di Domenica In, la conduttrice è uno dei volti più amati dal pubblico. La sua ironia e la sua spontaneità l'hanno sempre premiata ma da un paio di anni a questa parte il suo sorriso ha perso di smalto. Colpa dei numerosi problemi di salute che l'hanno colpita da vicino ma anche delle condizioni precarie del marito, Nicola Carraro. Per lui si è trasferita da Roma a Milano e per lui ha pensato di lasciare la conduzione del programma domenicale, salvo poi trovare una formula che la vedrà ancora su Rai1 dal prossimo settembre. " Sarà corale: con chi, però, non lo so ancora. Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita. Mi serve, mi scuote. Sto vivendo dei mesi difficili, mio marito non sta bene" , ha confessato nell'intervista rilasciata a Vanity Fair.

L'insicurezza

Affabile con il pubblico, che da sempre la vede come una zia (" Sono qua solo per il pubblico, che mi ha capito ") ma diretta con chi non apprezza (" Se non stimo qualcuno, devo dirglielo. Ma non paga: viviamo in un mondo di leccaculo "), sulle pagine di Vanity Fair Mara Venier ha mostrato un lato più fragile e inaspettato: " Non ho mai creduto in me, mai stata ambiziosa. Volevo fare la parrucchiera a Mestre... Ancora oggi sono molto insicura. Quando mi riguardo a Domenica in penso: 'Madonna, come sembro forte lì'. Nella vita non sono così. Ma sul lavoro cerco di fare sempre bella figura. Posso anche avere tutti i problemi nel mondo ma, quando si accende la lucina rossa, dimentico tutto ".

Gli ultimi difficili anni

Dal 2020 a oggi Mara Venier ha vissuto una serie di drammi personali e familiari che l'hanno segnata emotivamente. Le precarie condizioni di salute del marito Nicola, la morte del genero (marito di sua figlia Elisabetta), il piede rotto e la maculopatia l'hanno resa sempre più fragile e nell'intervista la conduttrice non si è nascosta: " Ci sono momenti molto... Non so come, ma reagisco. Ho imparato a dare importanza alle cose vere, non ho tempo da perdere. Oggi vivo sospesa ".

Come sta il marito Nicola Carraro

Poche settimane fa il marito Nicola Carraro è stato dimesso dall'ospedale dopo un lungo ricovero. A proposito delle sue condizioni di salute Venier ha dichiarato: " Non posso ancora dirmi ottimista, ma si sta riprendendo. È stato molto male, per tre giorni è stato in pericolo di vita, un mese e mezzo fa, ma io l'ho saputo dopo ".

Ho preso posizione in merito alla salute di mio marito: penso che siano stati fatti degli errori. Ho mandato dei messaggi ai medici che ritengo, in qualche maniera, responsabili".

A complicare la situazione del produttore cinematografico sarebbero state alcune decisioni errate dei medici, come confessato dalla conduttrice: "