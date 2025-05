Mara Venier in difficoltà al Salone del libro: "Da un po' di mesi faccio fatica, le cose non vanno bene"

Ascolta ora 00:00 00:00

I problemi di salute del marito Nicola Carraro, gli interventi all'occhio sostenuti la scorsa estate, il trasferimento da Roma a Milano. L'ultimo anno è stato ricco di sfide per Mara Venier, che si appresta a salutare il pubblico di Domenica In con l'ultima puntata stagionale. Come già annunciato a settembre la conduttrice passerà il testimone del suo programma ad altri per concentrarsi sulla sua vita privata e su nuovi progetti professionali. Dell'ultimo difficile anno Venier ne ha parlato apertamente al Salone del libro di Torino e davanti al pubblico intervenuto a margine di un evento la conduttrice ha confessato di vivere un momento complicato a livello emotivo.

La confessione davanti al pubblico

A fare aprire Mara Venier sul suo difficile presente è stata una domanda diretta postale da Luciana Littizzetto, moderatrice dell'evento a cui la presentatrice ha partecipato: "Come si fa ad andare in onda quando hai dei problemi personali, dolori, fatiche? Devi comunque mostrarti sorridente davanti alla telecamera e fare il tuo lavoro". Una domanda che è sembrato toccare immediatamente la sensibilità di Venier, la quale ha ammesso: " Faccio un po' fatica a rispondere questa domanda. Perché io da un po' di mesi faccio un po' di fatica, poi si accende quella luce rossa e dimentico tutto, ma magari ho pianto due minuti prima". Emotività dettata dallo stress dell'ultimo periodo. Negli ultimi tre mesi, infatti, Mara Venier ha fatto la spola tra Roma e Milano, dove il marito si trovava ricoverato per problemi alla schiena e ai polmoni.

"Il lavoro aiuta quando le cose non vanno bene"

Proseguendo nella sua confessione la presentatrice ha svelato di essersi sentita sostenuta dalla sua squadra di Domenica In: " In studio sono sempre così affettuosi con me ma quando hai un problemone l'emozione arriva" . Poi ha fatto riferimento ai problemi di salute del marito: "Sono andata anche in onda con un piede rotto, ultimamente ho altro a cui pensare che è più importante di un piede rotto o o della febbre. Credo che il lavoro aiuti quando le cose non vanno bene".

A rendere più complicata la situazione sono stati i problemi di salute avuti da Venier la scorsa estate quando - a causa di un'improvvisa emorragia all'occhio destro - la conduttrice si è dovuta sottoporre a una serie di interventi chirurgici, che l'hanno provata sia fisicamente sia emotivamente.