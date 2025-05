Nicola Carraro, la foto in ospedale con Mara Venier. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana che precede l'ultima puntata di Domenica In (prevista per il 18 maggio) si è aperta nel migliore dei modi per Mara Venier. La notizia delle dimissioni del marito, Nicola Carraro, dall'ospedale dove era ricoverato da ormai tre settimane ha riempito di gioia la conduttrice che domenica, al termine del suo programma su Rai1, è volata di corsa a Milano per raggiungere Carraro al San Raffaele, in attesa di poter tornare a casa insieme.

Gli ultimi difficili mesi

Da fine aprile il produttore cinematografico era ricoverato all'ospedale San Raffaele a seguito di alcuni problemi di salute, dei quali l'uomo aveva parlato sui social pochi giorni prima. "Sono stato male, pressione bassissima e quindi ricoverato già da due giorni" , aveva fatto sapere Nicola Carraro su Instagram, aggiornando i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Oltre ai problemi pressori, però, il marito di Mara Venier combatte da tempo contro problemi alla schiena e una malattia ai polmoni, che lo costringe a rimanere costantemente sotto osservazione medica. Proprio per questo, mesi fa, l'imprenditore si era trasferito da Roma a Milano e Mara Venier aveva fatto un passo importante per la famiglia, decidendo di seguire il compagno in Lombardia nonostante gli impegni televisivi a Roma: " Io mi sposterò. La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l'amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini" .

L'ultimo post dall'ospedale

Durante le tre settimane di ricovero la conduttrice ha fatto la spola tra la capitale e Milano rimanendo al fianco del marito il più possibile e sostenendolo nel processo di guarigione. Oggi, dopo venti giorni di ospedalizzazione, Carraro ha annunciato sui social network di essere stato dimesso e di essere rientrato nella loro abitazione. Visibilmente dimagrito e provato dalla lunga degenza, Carraro ha raccolto i commenti di stima e affetto dei suoi seguaci.

Dopo tre settimane si torna a casa, un grazie particolare a tutto il personale del San Raffaele, in alto i cuori

", ha scritto sul web il marito di Mara Venier, condividendo una foto con il personale ospedaliero e con la moglie. La prova che il peggio è passato e che la conduttrice potrà salutare il pubblico di Domenica In con il cuore più leggero.