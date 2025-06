Mara Venier felice al compleanno del nipotino. Ma un dettaglio allarma i social

Ascolta ora 00:00 00:00

Finalmente libera dagli impegni televisivi, Mara Venier si può dedicare anima e corpo alla sua famiglia, e sui social network sono diventate virali le immagini dei festeggiamenti per l'ottavo compleanno del nipotino Claudio.

Nonna Mara dirige le danze, preparando la torta con le candeline che il bimbo, da lei chiamato affettuosamente "Iaio" si appresta a spegnere. Il momento degli auguri al piccolo Claudio, il nipote più piccolo nato dal figlio secondogenito della presentatrice di Domenica In Paolo Capponi, arrivano a conclusione di una cena che si è svolta a Roma e alla quale hanno preso parte parenti e amici più stretti. A riprendere la tenera scena Elisabetta Ferracini, che come la madre ha poi condiviso il filmato sulle proprie pagine social.

In calce al video sono poi arrivati gli auguri da parte di amici e colleghi della Venier, tra personaggi dello spettacolo come ad esempio Eleonora Daniele, Simona Ventura, Francesco Panella o Elisabetta Gregoracci e alcuni degli ospiti che hanno preso parte alle sue interviste nel salotto di Domenica In.

C'è tuttavia un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti fan della conduttrice: tra i presenti all'evento manca infatti Nicola Carraro. Un'assenza che ha destato più di qualche preoccupazione, dal momento che, trattandosi di una famiglia molto unita, non c'è dubbio che il marito di Mara Venier avrebbe voluto prendere parte in prima persona ai festeggiamenti. Le sue condizioni di salute precarie, documentate online dalla stessa presentatrice oltre che dal produttore cinematografico, potrebbero essere alla base della sofferta decisione di non partecipare alla cena in famiglia. Il ricordo dei numerosi ricoveri in clinica di Carraro e quello delle lacrime in diretta televisiva della moglie sono ancora vivi tra i fan della coppia, per cui è comprensibile il perché di questa preoccupazione, specie per il fatto che non ci sono recenti aggiornamenti.

Per il momento Mara Venier si è concessa una serata in compagnia di amici e parenti per festeggiare l'adorato Claudio, a cui come da lei detto in più di una circostanza, è legatissima.

Non solo per il fatto che si tratta del più piccolo dei nipoti, ma anche perché figlio di Paolo, con cui la conduttrice aveva in passato vissuto dei momenti di contrasto. Uncosì stretto col piccolo che, come dichiarato da lei stessa, ha deciso nonostante la tenera età del bimbo, di acquistare e intestare a suo nome una casa.