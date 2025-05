Mara Venier e il marito Nicola: "Domenica In? A queste condizioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanti fan si sono interrogati dopo il pianto nella diretta dell'ultima puntata stagionale di Domenica In e la dedica al marito: Mara Venier non sarà più al timone del celebre programma?

A rispondere alla domanda è stata la stessa conduttrice nel corso di un'intervista concessa a Il Corriere. All'indomani della conclusione della trasmissione televisiva l'emozione è ancora forte, e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che in questa edizione, tra i suoi problemi di salute e quelli di Nicola Carraro, ci sono state enormi difficoltà sia dal punto di vista pratico che emotivo. Considerate le sue parole e quanto accaduto nella vita privata, l'ipotesi che questa potesse essere la sua utima Domenica In non è parsa certo campata per aria.

"Ogni volta lo dico assolutamente convinta, ma ormai so che lavorare fa molto bene nei momenti difficili" , ammette la Venier. "La verità sull’anno prossimo? Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, mi ha chiesto di rifarla anche perchè sarà il 50esimo anniversario del programma" , aggiunge. Un'occasione speciale, anche se per dire sì la conduttrice chiede di alleggerire il carico dalle sue spalle. "Stiamo cercando di capire come fare una 'Domenica In' diversa, non io da sola" , precisa, "una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po' alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d'accordo".

Per il momento non c'è niente di certo, né sulla formula né sui nomi, ma il programma si è appena chiuso e nuovi impegni televisivi la attendono, prima di staccare la spina e dedicarsi completamente a suo marito. E proprio a lui è arrivata la dolce dedica a fine trasmissione: "Nicola ti amo, sei la mia vita, torneremo come prima" . "Sì è così. Con quella dedica ho voluto dirgli 'Io sono qua, ma sono lì con te', sapevo che mi stava guardando" , spiega. "In questi mesi lui c’è sempre stato, so che mi guardava sempre. È stato molto male. Un mese fa ha avuto anche una ulteriore complicazione e ora lo aspetta una lunga convalescenza e ci vorrà un po' di tempo per riprendersi. E io sarò al suo fianco" , promette.

A farla vacillare, spingendola a prendere in considerazione l'idea di condurre il programma in occasione del 50esimo anniversario, sono stati i messaggi dei fan e di numerosi colleghi, tra cui Carlo Conti, Milly Carlucci e Antonella Clerici, solo per citarne alcuni. "Le loro parole mi hanno toccato il cuore, Elodie me ne ha mandato uno bellissimo. Non mi aspettavo una tale ondata di affetto e amore. Mi sono proprio emozionata" .

"Lui è il primo a dirmi: vai avanti. È lui il mio più grande fan"

"vorrei una squadra come quella dei miei inizi. Così si chiude un cerchio".

Lo stesso, che la incoraggiò a condurre per la prima volta il programma nonostante i suoi dubbi iniziali, ha registrato un breve video per spingerla a continuare l'anno prossimo., ammette la Venier, in conclusione