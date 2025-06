Marco Liorni, gli inizi al Grande Fratello, il secondo matrimonio: chi è la moglie e dove vive il presentatore di "Chi può batterci"

Marco Liorni è pronto a intrattenere il pubblico del sabato sera di Rai1 con il quiz "Chi può batterci". Il conduttore, affiancato da cinque agguerritissimi vip, sfida 101 concorrenti del pubblico in una gara all'ultima domanda tra gag, cultura generale e tanta allegria. A fare compagnia a Liorni nell'ultima puntata stagionale del programma ci saranno Amanda Lear, Francesco Paolantoni, Sergio Friscia, Elenoire Casalegno e Paolo Conticini.

Inviato al Grande Fratello

In trent'anni di carriera (il suo esordio in tv risale al 1995 nel programma "Cronaca nera" sull'emittente romana Gbr) Marco Liorni è passato dall'essere un inviato alla conduzione di programmi minori fino alle fasce più ambite, il preserale e la prima serata. Il pubblico lo ricorda soprattutto nel panni di inviato del Grande Fratello, programma nel quale ha lavorato per ben sette edizioni (dal 2000 al 2007) al fianco di Daria Bignardi, Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi. Dopo essere stato per anni l'uomo della porta rossa, così veniva chiamato all'epoca, Liorni passò in Rai proprio dopo il Gf, dando una svolta alla sua carriera televisiva.

Il secondo matrimonio

Da sempre il pubblico nutre una curiosità quasi morbosa sulla vita privata di Marco Liorni, ma il conduttore si è sempre tenuto alla larga da gossip e paparazzi. Molto riservato e lontano dagli ambienti mondani, Liorni ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata sia quando si è sposato nel 1993, con la prima moglie Cristina, sia quando si è sposato in seconde nozze con Giovanna Astolfi. Dopo un fidanzamento lungo quattordici anni, Liorni "scappò" negli Stati Uniti insieme alla compagna e alle due figlie nate dalla relazione - Emma e Viola - e si sposò nel 2014, salvo poi ufficializzare le nozze in Italia nel 2016.

Chi è la moglie Giovanna

Raramente la moglie si fa vedere al fianco di Marco Liorni. Eppure da venticinque anni Giovanna Astolfi è accanto al conduttore anche se di lei si sa pochissimo. Riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, la donna comparì in un servizio del settimanale DiPiùTv nel 2014, quando la notizia delle nozze segrete celebrate negli Usa divenne pubblica. Astolfi è una giornalista specializzata in medicina e salute. Il suo profilo Instagram è privatissimo a testimoniare la scelta di voler rimanere all'ombra del marito. Del loro primo incontro Liorni ne parlò quattro anni fa sulle pagine di Oggi: " Mentre passavo sotto gli uffici della radio è mancato poco che non la investissi con l'auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso e abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Certo, ho notato subito che era carina ".

Dove vive Marco Liorni

Romano doc Marco Liorni ha scelto di vivere nel cuore di Roma in una della zone più suggestive della capitale Appio Latino

a pochi metri dal parco della Caffarella. Il conduttore ha scelto di vivere con la sua famiglia in questoampiamente verdeggiante, nel quale è cresciuto, in una casa da sogno immersa nel verde.