Stefano vola lontano da Belen, Pamela Prati bacia il 19enne, La Marcuzzi e l'ex marito

Amori che vanno, amori che vengono. Luglio è agli sgoccioli ma riserva ancora sorprese in fatto di amori bollenti (Marcuzzi, Prati e De Angelis) e tradimenti (Belen e Stefano).

Alessia Marcuzzi torna con l'ex marito?

Il toy boy Jody Proietti (32 anni) è già finito nel dimenticatoio. Alessia Marcuzzi va di revival con l'ex marito. Già, perché il settimanale Gente ha pizzicato la conduttrice a Formentera in compagnia non di Stefano De Martino ma di Paolo Calabresi Marconi. " Chiacchiere, sguardi di intesa e cene romantiche. Lui cerca il contatto e lei non si sottrae, sembra la danza dell'amore ritrovato ", scrive il settimanale. Del resto, lui si era detto disposto a tutto per riconquistarla. Ci sarà riuscito? Le foto parlano di un riavvicinamento. Chi vivrà vedrà

Pamela Prati: dopo Mark c'è Simone

Nuovo amore per Pamela Prati che, dopo la storia fantasma con Mark Caltagirone, sembra avere fatto breccia nel cuore di Simone Ferrante. Lui è un modello e ha 19 anni, ma la differenza di età (45 anni) non sembra interferire. I due sono stati pizzicati in una calda notte romana dai fotografi del settimanale Diva e Donna mentre si baciano e si scambiano tenerezze. " Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento ", ha scritto su Instagram qualche giorno fa la showgirl, pubblicando uno scatto insieme a Simone. E le critiche non sono mancate. Ma almeno questa volta Simone è in carne e ossa.

Ultimo, la sua ex al concerto canta le sue canzoni

Ma non si erano lasciati male? Eppure, l'ex fidanzata storica di Ultimo (il cantante) è stata ripresa durante il concerto a San Siro dell'ex mentre cantava a squarciagola tutti i testi del cantautore romano. Il video, che da ore circola sul web, non lascia dubbi. Federica Lelli, sulle spalle di uno sconosciuto, canta "22 settembre" canzone scritta per lei da Ultimo. A quanto pare i rancori sono acqua passata.

Belen in hotel, Stefano a Disneyland

La casa è vuota. Belen se n'è andata e Stefano pure. Lei si è rifugiata in hotel, lui a Disneyland. Insomma, De Martino è volato a migliaia di chilometri di distanza dai gossip, dalle presunte corna (stavolta sarà toccato a lui?) e persino da chi lo vuole vicino alla Marcuzzi. Stefano ha preso Santiago ed è volato a Parigi per concedersi qualche giorno di svago e divertimento con il figlio, lasciando piena libertà a Belen. La piccola Luna Marì è con papà Antonino e questo weekend, forse, l'argentina incontrerà di nuovo Elio Lorenzoni. Sarà davvero nata una nuova coppia?

Victoria De Angelis, stregata dalla Luna (brasiliana)

Dopo tutti i flirt che le sono stati affibbiati, la bassista dei Maneskin sembra fare sul serio con la modella brasiliana Luna. Le riviste di gossip hanno sorpreso Victoria De Angelis in compagnia di Luna Passos in giro per Roma mano nella mano e poi a baciarsi ai tavoli di un bar. Quello che sembrava essere solo un flirt estivo, nato a Formentera, sembra essere qualcosa di più serio per la musicista, ma i fan sono pronti a scommettere che con l'inverno la luna cambierà.