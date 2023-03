Maria De Filippi insieme a Saki: il video inedito in queste ore sui social

Come ben sappiamo, è davvero raro vedere Maria De Filippi nei momenti più intimi della sua vita privata e, quando questo accade, lo si può considerare quasi un privilegio. È di queste ore, infatti, il video che sta circolando sul web e che, in pochissimo tempo, sta ricevendo tantissimi consensi. Il video, pubblicato dalla sua collaboratrice e fidata amica, Raffaella Mennoia, mostra la De Filippi giocare in ufficio con Saki, il cane spesso presente nei suoi programmi. Molte volte, infatti, l’abbiamo visto salutare il pubblico di C’è Posta Per Te alla fine di ogni puntata.

Il video con Saki

Com’è noto, la conduttrice di Canale 5 è un’amante degli animali e, infatti, diverse volte nelle sue trasmissioni ha portato i suoi cani. Proprio su Instagram, Raffaella Mennoia, braccio destro e grande amica di Maria, ha pubblicato il video che ritrae la De Filippi in comoda tuta nel suo ufficio a divertirsi insieme a Saki, il bull terrier di Raffaella, la quale sotto al post ha aggiunto: "Amici di giochi". Seduta per terra, Maria gioca con l’amico fedele a quattro zampe, mentre cerca di dargli uno stuzzichino come premio, riempendolo di coccole. Cosa molto rara, dal momento che Maria De Filippi non è solita esporre facilmente la sua quotidianità sotto i riflettori, tanto che non è presente su nessun social network.

Maria e Saki pic.twitter.com/nQJ4iHV6nh — AMICI NEWS (@amicii_news) March 30, 2023

Il commento degli utenti e di Sabrina Ferilli

Il video ha sicuramente emozionato i fan della regina indiscussa di Canale 5, soprattutto poiché arriva in un momento davvero difficile per la conduttrice che ha appena perso il compagno di una vita, Maurizio Costanzo. Infatti, gli utenti hanno commentato in maniera positiva il post pubblicato dalla Mennoia e tra questi, molti personaggi noti. In particolare, l’amica di sempre Sabrina Ferilli, che ha scritto simpaticamente: “Aah, nnamo bene!”. Alla Ferilli, inoltre, si sono aggiunti molti volti conosciuti al pubblico di Canale 5 per la partecipazione al dating show, Uomini e Donne: Davide Donadei, Ida Platano, Roberta Di Padua e Ursula Bennardo.

L’amicizia tra Maria e Raffaella

In questo momento complicato per la De Filippi, certamente la conduttrice si starà circondando dei suoi affetti più cari, e oltre al figlio Gabriele è fondamentale l’amica Raffaella Mennoia, con cui Maria ha instaurato un rapporto oltre che privato, anche lavorativo. Infatti, le due si conoscono dal 2010, momento in cui Raffaella ha esordito come postina nella trasmissione C’è Posta Per Te. A seguito di quell’esperienza, la Mennoia ha iniziato a lavorare nella redazione di Uomini e Donne come autrice, per poi diventare dopo qualche anno responsabile del programma. Proprio ieri, Raffaella Mennoia ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del loro rapporto: "Con Maria c'è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri". E alla conduttrice ha dedicato il suo libro, dove ha scritto: "A Maria, il filo conduttore della mia vita".