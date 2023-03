“Leccarmi le ascelle?”. Caos a Uomini e Donne tra Gemma e Silvio

Nelle ultime settimane, ad attirare l’attenzione degli appassionati spettatori al dating show del pomeriggio di Canale 5, Uomini e Donne, sono stati certamente l’ormai storica dama Gemma Galgani ed il cavaliere “focoso” Silvio. Proprio il “focoso” settantunenne, da quando è entrato a far parte dello show di Maria De Filippi, non ha mai smesso di far parlare di sé a causa della sua esuberanza.

I due, però, ultimamente hanno discusso in maniera molto accesa non riuscendo mai a trovare un punto di incontro utile a chiarire le loro divergenze, tanto che la dama torinese durante un incontro con il cavaliere avrebbe deciso di dormire sul divano proprio per qualche battuta di Silvio giudicata volgare.

L’accaduto

Se, infatti, nel corso di queste settimane, Silvio ha colpito i telespettatori a causa delle battute piccanti che ha sempre rivolto a Gemma sul suo fisico come “Che bel gluteo“ e “Che gran bel décolleté“ , la storica dama non si è mai lasciata troppo andare, se non per qualche bacio appassionato. Venturato, così, ha iniziato a dubitare della sincerità di Gemma e, pertanto, dopo settimane di frequentazione, ha chiesto alla dama di raggiungerlo a Novara, per incontrarsi da soli a casa di lui e poter dare una svolta decisiva al loro rapporto, magari facendo l’amore.

Sicuramente, la torinese ha dormito a casa di Silvio, ma come ha fatto sapere la De Filippi prima che la dama iniziasse a raccontare, i due non sono andati oltre. Infatti, Gemma ha dormito sul divano-letto e il cavaliere nel suo letto. Silvio, invece, ha dato una versione dei fatti diversa, e a Maria De Filippi ha raccontato: "La cena è andata benissimo, poi nel momento in cui abbiamo ripreso il taxi, siamo andati a casa. A casa ci siamo rilassati, no? Io ho tolto le scarpe, ho chiesto se potevo togliere la maglia, perché avevo su il dolcevita.” – Poi Venturato ha continuato – “A casa mia ci sono 25 gradi, fa sempre caldo, giro sempre nudo. Comunque ho tenuto i pantaloni, ci siamo messi con i piedi sul tavolino. Lei altrettanto, ha tolto le scarpe, eravamo rilassati, stavamo chiacchierando" .

Il momento più critico

Ad aggravare la situazione tra i due, però, sarebbe stata una battuta di Silvio che ha proseguito così nel racconto della serata: “Io ero a torso nudo e niente, lei si è avvicinata, si è appoggiata sul mio petto. E io: ‘Si, ho fatto la ceretta’. ‘Anche alle ascelle’ - le ho detto – ‘Se mai volessi…’. E’ stata una battuta, non è che ho detto di leccarmi le ascelle. Ho fatto una battuta, ma non è successo niente” ha spiegato Silvio a Maria, riguardo alle accuse di Gemma. A far nascere il sospetto di questo desiderio da parte di Silvio, però, era stata una precedente esterna in cui il cavaliere aveva espresso il desiderio di leccarle alla dama.

La replica di Gemma

A questo punto, la Galgani per difendersi ha riferito alla conduttrice di non potere ripetere molte battute dell’uomo poiché non consone per il pomeriggio di Canale 5. Dinanzi alle affermazioni di Gemma, Silvio si è risentito molto ed ha ribadito di avere “ investito tempo e denaro” con lei. Dopo queste parole, ad intervenire è stata la padrona di casa che ha spiegato al cavaliere quanto il termine “investimento” non fosse affatto carino. “Forse ti sei spiegato male. Era il termine, come se fosse un negozio” , ha continuato Maria.

Alla fine, quindi, Silvio ha comunicato a Maria di volere lasciare definitivamente il programma, ma per lui sono arrivate due donne intenzionate a conoscerlo e che Maria ha fatto entrare per educazione. Nonostante il sollecito degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno suggerito a Silvio di rimanere all’interno della trasmissione, le cose non sarebbero andate comunque bene. Infatti, stando alle anticipazioni, nella puntata di domenica 26 marzo, che andrà in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Silvio avrebbe deciso definitivamente di lasciare il programma.