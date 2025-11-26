Mario Adinolfi di nuovo ricoverato in ospedale: "Questo 2025 va così. Speriamo niente di grave"

Ennesimo ricovero in ospedale per Mario Adinolfi. Il giornalista ed ex parlamentare ha trascorso la notte al pronto soccorso a seguito di un nuovo malore accusato nella nottata tra martedì 25 e mercoledì 26 novembre. A darne notizia è stato lui stesso attraverso i suoi canali social, dove ha condiviso con i suoi follower uno scatto dall'ospedale.

Il peso e i chili persi

Le cause del ricovero rimangono un mistero perché dopo la pubblicazione del post su Instagram il giornalista non ha più dato sue notizie. Da mesi Mario Adinolfi si sta sottoponendo a una cura dimagrante che prevede una dieta mirata, allenamento fisico ma anche la somministrazione di un farmaco utilizzato dai diabetici di tipo 2, la Tirzepatide, che aiuta a perdere peso più rapidamente. Dallo sbarco all'Isola dei famosi, il reality al quale ha partecipato la scorsa primavera, a oggi l'ex parlamentare ha perso oltre sessanta chili e l'obiettivo è perderne ancora. Lo scorso novembre, sempre sui social network dove sta documentando tutta la sua trasformazione, aveva informato i suoi follower che si era iniettato la penultima dose di Tirzepatide prima di sospenderla per un periodo. Ma un malore lo ha colpito nelle scorse ore, costringendolo a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso.

Il ricovero in ospedale

Subito dopo il ricovero Adinolfi ha pubblicato una foto in ospedale, mentre si trovava disteso sul lettino con la flebo inserita nel braccio, e ha spiegato: " Decimo ingresso notturno al pronto soccorso. E niente questo 2025 va così. Decimo ingresso notturno al pronto soccorso, vinco qualche cosa? Tranquilli, stavolta Clara non c'entra nulla, stavolta il malanno è tutto mio. Speriamo niente di grave. Vi tengo informati ma, tranquilli: nessuna notte è infinita ". Negli scorsi mesi il giornalista si era già mostrato in ospedale per altri problemi di salute, anche quelli della figlia Clara che da tempo combatte contro l'anoressia. Il ricovero più serio risale allo scorso luglio quando, rientrato dall'Honduras da poche settimane, era stato costretto a eseguire degli accertamenti per un crollo psicofisico importante.

Primo giorno a Roma dopo sessantadue giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento"

Anche in quell'occasione Adinolfi aveva condiviso la sua brutta esperienza con i fan e sui social aveva raccontato: ". Al momento si attendono notizie sul suo stato di salute.