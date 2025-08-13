"Solo così funziona": come ha fatto Mario Adinolfi a perdere tanti chili in 100 giorni

Quella di Mario Adinolfi è una vera e propria sfida. Grazie alla partecipazione all'Isola dei famosi il giornalista è riuscito a perdere molto peso e una volta rientrato dall'Honduras ha scelto di proseguire la sua lotta contro l'obesità, mettendosi a dieta e affidandosi a un farmaco per i diabetici che gli ha fatto perdere molti chili in poco tempo. " Le mie caviglie non erano così sottili dal 1996 ", ha scherzato su Instagram l'ex deputato, parlando del suo drastico dimagrimento.

La battaglia contro l'obesità

Mario Adinolfi combatte contro il sovrappeso da quasi trent'anni. Più volte il giornalista ha raccontato che la sua obesità ha origini psicologiche e risale al periodo della morte di sua sorella Ielma, che si tolse la vita nel 1997. Con il passare degli anni ha accumulato molto peso, arrivando a sfiorare i 221 chilogrammi. Con questo peso è approdato in Honduras per iniziare la sua esperienza nel reality "L'isola dei famosi" e, proprio grazie all'avventura di sopravvivenza vissuta in tv, è riuscito a perdere 27 chili. Tornato in Italia Mario Adinolfi ha scelto di proseguire con la dieta, nel tentativo di tornare a un peso accettabile soprattutto per la sua salute, e ha documentato i progressi su Instagram.

Il farmaco che lo ha fatto dimagrire

Per perdere peso Adinolfi non si è affidato solo a diete e movimento ma anche a un farmaco gemello del tanto chiacchierato Ozempic: il Tirzepatide, utilizzato principalmente dai diabetici. A fine luglio il giornalista ha fatto la prima iniezione grazie alla quale è riuscito a perdere peso più rapidamente. La scelta di utilizzare il medicinale, che viene prescritto di solito solo ai malati di diabete, lo ha fatto finire al centro delle critiche, così l'ex deputato ha voluto chiarire come sta affrontando il dimagrimento. " Stampatevi bene in mente queste cinque parole: non è un farmaco miracoloso. Potete affrontare le iniezioni in pancia settimanali che letteralmente vi toglieranno l'appetito solo sotto stretto controllo medico e solo se accetterete due ulteriori condizioni: dieta e movimento ", ha detto su Instagram Adinolfi.

La dieta e l'attività fisica

Il giornalista ha spiegato che per perdere peso sta seguendo anche un'alimentazione specifica abbinata ad attività fisica: " Ho progressivamente eliminato pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate. Poi cerco di camminare il più possibile, mi sono spinto oltre i 5000 passi, quasi 4 km in meno di un'ora". G razie alla combinazione dei tre fattori Mario Adinolfi è riuscito a dimagrire 45 chili in tre mesi: "A cento giorni esatti dall'ultima pesata che feci sulla piastra per bovini che abbiamo in casa e segnò 227.9 kg.

L'Honduras ha fatto molto, sull'Isola mangiavo poco e niente con una quotidianitàe chiusi con la pesata in diretta nazionale durante la finale a quota 194.9 kg. Ora grazie al triplice effetto di Tirzepatide, dieta e movimento fisico sono a 183, 45 kg persi in 100 giorni".