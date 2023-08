Mario Balotelli pizzicato con la nuova fiamma: chi è la bionda al fianco del calciatore

Mario Balotelli torna a fare parlare di sé non tanto per i meriti calcistici quanto per la sua vita privata. Super Mario è stato infatti pizzicato dai paparazzi del settimanale Chi insieme a una nuova misteriosa bionda, quando tutti lo davano pronto alle nozze con la storica fidanzata Francesca Monti.

Da oltre due anni Balotelli sembrava avere trovato la stabilità sentimentale al fianco della bella cameriera di Fermo. Mario e Francesca si erano incontrati in un locale, il Tucano's Beach a Civitanova dove lei lavorava, e il feeling era scattato immediatamente. Il calciatore, oggi in forze alla squadra svizzera del Sion, aveva iniziato una convivenza con la Monti e sui social network lo sportivo era apparso felice e innamorato. Le ultime foto insieme pubblicate su Instagram risalgono al dicembre scorso, quando insieme erano volati alle Maldive per trascorrere una vacanza. Da quel momento la coppia era rimasta al riparo dai gossip e con il matrimonio del fratello di Balotelli, Enock, si era vociferato di possibili nozze anche per Super Mario. Ma la realtà dei fatti parla d’altro.

Balotelli e le foto con la misteriosa bionda

I fotografi della rivista Chi hanno sorpreso Mario Balotelli in compagnia di una ragazza bionda durante un weekend romantico a Venezia. Nelle foto la coppia appare molto intima durante la passeggiata tra le calle, il giro in gondola e la sessione di shopping. Nonostante la presenza dei paparazzi, Super Mario sorride e non nasconde l'attrazione per la nuova compagna, che abbraccia e bacia davanti ai fotografi, mentre lei tiene in mano un bicchiere di vino, prima di tornare nel lussuoso albergo, dove hanno soggiornato durante la loro breve fuga romantica a Venezia, l'hotel Luna Baglioni.

Chi è la nuova fiamma di Super Mario

La curiosità sull'identità della ragazza si è subito scatenata in rete, ma le risposte non sono molte. Il settimanale Chi riferisce: " Lei si chiama Cecilia, è bionda, prorompente e rientra perfettamente nei canoni estetici di Mario ". Dove si siano conosciuti e quando sia iniziata la frequentazione, però, è impossibile saperlo. Di certo i due non si nascondono agli occhi del pubblico.

Sulla sua pagina Instagram Mario ha pubblicato una foto scattata in gondola con due bicchieri, che brindano e un cuoricino a sancire la nuova storia d'amore. Mentre Cecilia - come si vede dal servizio pubblicato su Chi - non ha mancato di pubblicare sui suoi profili selfie in gondola con il suo campione.