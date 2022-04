"Pronto a sposarsi..". L'indiscrezione su Balotelli

Mario Balotelli è pronto a mettere la testa a posto. L'amore per la fidanzata Francesca Monti sembra essere così forte da poterlo condurre verso l'altare. Le voci su un imminente matrimonio, infatti, si fanno sempre più insistenti e l'anello - che la Monti avrebbe sfoggiato di recente con amici e parenti - sarebbe la prova del passo verso l'unione.

Che super Mario sia molto coinvolto nella relazione con Francesca è palese. Nelle scorse ore il calciatore ha condiviso su Instagram una foto insieme alla fidanzata, dedicandole parole d'amore struggenti: " L'amore è l'emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre". E quel " per sempre" scritto nero su bianco ha alimentato ancora di più le voci su un imminente matrimonio, visto che anche la ragazza ha condiviso lo stesso post, quasi come un annuncio.

I due non si nascondo più e sui social si mostrano spesso insieme più affiatati che mai. Ma ora, secondo gli ultimi gossip, un anello avrebbe confermato il desiderio di Balotelli di convolare a nozze. " La nuova compagna di Mario, Francesca Monti, ha postato selfie con un magnifico anello degno di una promessa di matrimonio ", ha rivelato il settimanale Chi nell'ultimo numero in edicola. Un gesto che sta facendo mormorare e che secondo la rubrica Chicche di Gossip della rivista di Alfonso Signorini varrebbe più delle parole: " Gli amici del bomber, innamoratissimo della ragazza, dicono che dopo Enock, prossimo alle nozze, potrebbe essere di Mario l'idea di pronunciare il fatidico 'Sì, lo voglio' ". Insomma, la conferma arriverebbe da fonti vicine al calciatore.

Dopo Clelia, l'ex compagna dalla quale Mario Balotelli ha avuto il secondogenito Lion, l'attaccante del'Adana Demirspor Kulübü ha avuto alcuni flirt più o meno confermati. Ma da alcuni mesi sembra avere trovato la stabilità al fianco di Francesca Monti. Lei, 23 anni, è lontana dal mondo dello spettacolo e lavorerebbe come cameriera al Tucanos' Beach sulla costa adriatica. Secondo i bene informati sarebbe stato anche questo aspetto a fare innamorare super Mario dopo le ultime delusioni d'amore. Sicuramente il brillante sfoggiato nell'ultima foto di coppia su Instagram parla più di tante indiscrezioni e parole.