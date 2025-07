Da Don Matteo al successo in Spagna fino ai lavori con Prime Video: chi è Mario Ermito

Durante l'evento in cui Prime Video ha presentato tutte le novità per la prossima stagione, l'attenzione di molti è stata catturata dall'attore Mario Ermito, che è apparso al fianco di Diana Del Bufalo e Michela Andreozzi in occasione del lancio di Ancora più sexy, sequel del film in cui Diana Del Bufalo interpretava un donna che non sapeva vivere la sua sessualità liberamente e che seguiva i consigli della sua coscienza, rappresentata dalla pornostar Valentina Nappi. Atteso per il 2026, Ancora più sexy ritrova la protagonista alle prese con nuove incertezze e nuovi dubbi che non solo la spingono a "rispolverare" la sua coscienza, ma soprattutto accendono il suo desiderio nei confronti di Bruno (Mario Ermito), un uomo che non corrisponde affatto alla sua idea di "ideale". Prime Video ha condiviso le prime immagini del film, sottolineando come il nuovo protagonista maschile sia già pronto a rubare la scena e a diventare un nuovo sex symbol, dopo esserlo già diventato in Spagna. Ma chi è Mario Ermito?

Classe 1991 e originario di Brindisi, in Puglia, Mario Ermito ha iniziato la sua carriera inseguendo un futuro come calciatore. Tuttavia, il sogno di diventare professionista è stato distrutto, come si legge su Cosmopolitan, da un grave infortunio che lo ha costretto a rimanere lontano dal campo di gioco. Ha così scelto di percorrere la via della moda, trasferendosi a Milano a diciannove anni, per iniziare una carriera da modello. Ha però iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2011, appena ventenne, quando è entrato nella casa più spiata d'Italia, partecipando alla dodicesima edizione del Grande Fratello, all'epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Sebbene la sua permanenza in casa non sia stata né lunga né memorabile, quel primo passo gli ha permesso di iniziare la sua carriera di attore.

Partecipa a due episodi di Il peccato e la vergogna nel 2014, mentre nel 2017 è un attore ricorrente in L'onore e il rispetto, dove appare in un arco di tre episodi. Comincia a farsi conoscere come attore con più regolarità prima nel 2018, quando appare come guest star in un episodio di Don Matteo e nel 2023 quando interpreta per sei episodi il personaggio di Andreas Hoffmann in Fiori sopra l'inferno: I casi di Teresa Battaglia, recitando al fianco di Elena Sofia Ricci. Grazie al film Por los pelos, una historia de autoestima si fa conoscere in Spagna che diventa ben presto la sua seconda casa al punto che, stando a quello che si legge su Spagna Cultura e Scienza, compra casa e ottiene la cittadinanza. Continua a lavorare in Spagna, prendendo parte alla serie Il racconto perfetto e partecipando all'ultima stagione della famosa serie Élite.

Nel 2024 diventa un vero e proprioa causa del film soft-eroticoincentrato su un uomo d'affari che, dopo la morte del padre, è costretto a tornare in Spagna per controllare l'azienda. A Madrid finirà con l'innamorarsi di Judith, con la quale inizierà una relazione basata sulla lussuria e il desiderio.