Ferilli, De Sica, Totti. "Prime" fa il pieno di big

L'ingaggio più strambo è quello di Roberto Saviano. Che, probabilmente stufo di fare la faccia seria e pensosa mentre parla di camorra, si lascia coinvolgere nel gioco ironico e surreale Roast in Peace in cui da "defunto" si fa prendere in giro da un gruppo di comici. Dunque, in autunno lo scrittore teoricamente più isolato d'Italia sarà in onda sia su Prime Video sia su La7 (qui sì a parlare di mafia). La serie, di cui Saviano è protagonista insieme a Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini e Francesco Totti, è una delle novità della prossima stagione 2025/2026 dalla piattaforma televisiva di Amazon presentata ieri a Roma.

Tanti i titoli, programmi, serie e show nuovi che gli abbonati si troveranno in catalogo. Con un obiettivo raccontato dalla neo country manager Italia Viktoria Wasilewski: "Vogliamo dare allo spettatore un'offerta su molti livelli in modo che possa scegliere in base alle proprie passioni". Proposte dal look glam e scoppiettante rivolte soprattutto alla leggerezza e al divertimento. Del resto l'Italia con i suoi paesaggi mozzafiato è un paese su cui il broadcaster di Amazon punta parecchio visto che "sono in aumento le produzioni realizzate da noi, in lingua italiana ma anche direttamente in inglese, che si vedranno negli altri paesi in cui è presente Prime Video", spiega Nicole Morganti, responsabile contenuti del Sud Europa.

Tra le produzioni italiane non sarà da perdere Il mistero dell'amore, film divertente scritto e diretto dagli autori della mitica serie Boris Ciarrapico e Vendruscolo, in cui si entra nella testa del giornalista Pif che si immagina il suo governo "perfetto" alla cui guida c'è il primo ministro Corrado Guzzanti.

La stagione si aprirà a settembre (il 24) con Hotel Costiera, serie action drama girata in inglese con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Jesse Williams, diretta da Adam Bernstein e ambientata in un lussuoso albergo sulla costiera amalfitana tra misteri e passioni. In autunno vedremo anche Alessia Marcuzzi nei panni di una castellana cattiva nel reality-game The Traitors Italia in cui saranno coinvolti un gruppo di personaggi famosi tra cui Paola Barale, Filippo Bisciglia e Aurora Ramazzotti.

Poi, tra le altre serie, Italian Postcards diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu ambientata nei paesaggi da cartolina della Sicilia; Ancora più Sexy, sequel di Pensati Sexy in cui tornano le avventure sentimentali di Diana Del Bufalo e del suo irriverente spirito guida, la pornostar Valentina Nappi e un altro sequel: Gigolò per caso - La sex guru, in cui Gianmarco Tognazzi e Sabrina Ferilli si uniscono ai protagonisti Christian De Sica e Pietro Sermonti. Tra gli show d'intrattenimento Holiday Crush, dove i The Jackal dal loro divano commentano in maniera dissacrante la vacanza di un gruppo di ragazzi, la seconda stagione di Red Carpet e la sesta di Lol che prevede anche lo spin-off Lol-Halloween Special.

Film speciali Natale senza Babbo con protagonisti Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, Non è un paese per single, adattamento dall'omonimo bestseller di Felicia Kingsley e Love Me Love Me - Cuori magnetici, primo capitolo dell'omonima serie di quattro libri. Per lo sport, oltre alla migliore partita di Champions del mercoledì, arriva anche il campionato Nba con un accordo per 11 anni.