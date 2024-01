Il Marocco, la passione, la crisi: la storia d'amore tra Antonella Clerici e Eddy Martens

La storia d'amore tra Antonella Clerici e Eddy Martens è durata dieci anni la maggior parte dei quali vissuti sotto ai riflettori. La differenza d’età tra i due, quindici anni, e i rapporti complicati dovuti alla popolarità della conduttrice hanno fatto vivere momenti difficili alla coppia, che cinque anni dopo la nascita della figlia Maelle, si è detta addio nel 2014.

L'incontro il Marocco

Luglio 2006. Antonella Clerici è reduce da un periodo d'oro iniziato con il festival di Sanremo condotto accanto a Paolo Bonolis nel 2005 e proseguito con la conduzione de Il treno dei desideri e di Affari Tuoi. L'estate è appena iniziata, Antonella decide di concedersi una vacanza in Marocco e nel villaggio turistico dove alloggia incontra uno degli animatori, Eddy Martens, che le fa perdere la testa. Lui è un ventisettenne belga di origini congolesi. La Clerici è reduce da due matrimoni falliti e a 42 anni e nel pieno del successo vive la passione del momento con Eddy.

L'amore alla luce del sole

Eddy Martens decide di trasferirsi in Italia per seguire Antonella, che nel frattempo torna in tv con La prova del cuoco. Gli impegni televisivi sono serrati per la conduttrice, che decide di coinvolgere il compagno dietro le quinte dei suoi programmi. Ufficialmente Martens diventa autore del programma Ti lascio una canzone, che va in onda il sabato sera su Rai1 da aprile 2008. L'amore tra i due è più forte che mai e insieme Eddy e Antonella si fanno vedere a numerosi eventi pubblici e sfilate.

La nascita di Maelle

Estate 2008. Antonella Clerici è in pausa dagli impegni televisivi, in attesa di tornare al lavoro in autunno e durante le vacanze scopre di essere incinta. Si tratta della prima figlia della conduttrice nonostante i due matrimoni alle spalle. Il 21 febbraio 2009 nasce Maelle Martens. La notizia viene data da Antonella in diretta al festival di Sanremo, chiamata telefonicamente da Paolo Bonolis, conduttore della kermesse. La conduttrice si dedica con amore alla piccola e a causa della maternità viene sostituita da Elisa Isoardi alla conduzione de La Prova del cuoco, dove tornerà nell'autunno 2010.

Le foto del bacio e la crisi

Nell'autunno 2011 sulle riviste di gossip non si parla d'altro che del presunto tradimento di Eddy Martens. I paparazzi pizzicano il belga fuori da una discoteca di Torino mentre bacia una misteriosa ragazza e le foto fanno ben presto il giro del web. Antonella Clerici è impegnata con La prova del cuoco e con il nuovo programma È stato solo un flirt? e rimane in silenzio. Nel frattempo, sui siti di gossip arriva la conferma che Antonella ha una breve relazione con Lorenzo Crespi. "Con Eddy era finita, lui si faceva già i fatti suoi. La nostra storia nasce al telefono, da affinità". I due si frequentano per alcuni mesi e lei sulla rivista Chi, svela che con Eddy è finita. Pochi mesi dopo, però, Antonella e Martens sono di nuovo insieme, sotto lo stesso tetto e tornano a farsi vedere insieme felici e sereni. Le rispettive scappatelle sono acqua passata.

Le nozze mai avvenute

2014. Antonella Clerici è ancora uno dei volti più amati del piccolo schermo, ma gli ultimi programmi - La terra dei cuochi e Dolci dopo il tiggì- non ottengono buoni risultati. Dal punto di vista personale, però, la conduttrice vive un momento sereno con Eddy. Ospite a La Vita in Diretta, Antonella racconta che l'amore con il compagno procede a gonfie vele: "Ogni tanto c’è qualche litigio, ma è normale quando si hanno due caratteri diversi". Poi fa una confessione: "A me ha portato sempre male il matrimonio, mi piace l'idea di scegliersi sempre. Però a Maelle non so dire di no, se magari me lo chiederà". Ma le nozze non arrivano nè nel 2014 né più tardi.

Il ritorno in Marocco

2015. Nove anni dopo il loro primo fatale incontro, Antonella e Eddy decidono di tornare in Marocco, dove il loro amore è iniziato. Insieme alla figlia Maelle la coppia fa tappa nello stesso villaggio dove nel 2009 si conobbero. Sui social la conduttrice condivide foto e video del viaggio di famiglia e al suo rientro, su Visto, rilascia una bellissima intervista per parlare della sua famiglia: "Il nostro è un legame forte, importante. Può essere un rapporto problematico quanto vuoi, ma è comunque un grande amore".

La fine dell'amore

Il 2016 segna la fine dell'amore tra Antonella Clerici e Eddy Martens. Dopo gli ultimi anni di alti e bassi, Antonella Clerici ha una sbandata per il medico Adolfo Panfili. La conduttrice e il suo medico vengono sorpresi a cena insieme. Novella 2000 li sorprende a passeggio vicini e poi dopo averla riaccompagnata sulla sua Harley-Davidson, Panfili bacia sulla bocca la Clerici. Le foto fanno il giro del web, come già accaduto in passato e minano irrimediabilmente il rapporto. Antonella dichiara pubblicamente di amare ancora il compagno Eddy, ma pochi mesi dopo, prima della fine del 2016, capisce che le loro vite non sono destinate a proseguire e lascia Martens, che anni dopo dirà: "Non volevo finisse, ho sofferto molto per la fine della nostra relazione". Oggi Eddy Martens vive a Bruxelles, dove ha aperto un negozio di barbiere, ma della sua vita privata non si sa nulla. Antonella Clerici, invece, ha ritrovato l'amore al fianco dell'imprenditore genoano Vittorio Garrone.