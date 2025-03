"Era una grande donna. Mai vista bella come negli ultimi giorni". Massimo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi

Ascolta ora 00:00 00:00

Uniti sul set, nella vita privata e anche nella morte. Nonostante il divorzio Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi sono rimasti vicini fino alla fine, anche nell'ultimo difficile viaggio dell'attrice. C'era lui accanto al suo letto in ospedale quando se n'è andata. A rivelarlo sono stati i figli Paolo e Andrea: " Mamma se n'è andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì 3 marzo Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all’ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell'altra ".

La presenza discreta di Ciavarro

Nell'ultimo anno Massimo Ciavarro è rimasto lontano dalle telecamere e dalle foto di famiglia, chiuso nel silenzio e nella riservatezza che da sempre lo contraddistinguono. Eppure, dall'autunno del 2023 l'attore è sempre stato presente nella vita di Eleonora Giorgi dal momento della diagnosi fino a lunedì, quando lei se n'è andata. C'era all'esame Pet, c'era il giorno dell'intervento al pancreas e c'era anche lo scorso Natale al pranzo di famiglia, ma non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche. Un anno fa a Verissimo, prima dell'intervento per rimuovere il tumore, l'interprete di "Borotalco" parlò proprio dell'ex marito: " E' un piccolo miracolo, Massimo è così riservato e chiuso, ma è buono e come ha sentito della mia malattia è arrivato a Roma, vuole essermi vicino. Massimo mi sostiene nella lotta contro il tumore ".

Le parole di Massimo Ciavarro su Eleonora

Massimo Ciavarro ha preferito rimanere una presenza discreta nella vita della sua ex moglie, sostenendola fino alla fine anche quando le sue condizioni erano peggiorate drasticamente e il fentanyl e la morfina, somministratele dai medici ad alte dosi, la accompagnavano in un lungo sonno. Nel giorno dei funerali dell'attrice, però, Ciavarro ha scelto di rompere il silenzio e dedicare le ultime parole alla compagna di una vita: " Era una grandissima donna e negli ultimi giorni era talmente bella che io non l'avevo mai vista così bella.

Negli ultimi mesi mi ricordo che invece di essere angosciata era felice per non far star male tutti quanti gli altri". Nessuna foto, nessuna parola - invece - sui social network, dove fan e utenti hanno scelto di manifestargli tutto l'affetto e il supporto per la scomparsa della donna, che per anni è stata al suo fianco.