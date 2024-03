Massimo Giletti torna in Rai. Sette anni fa l'addio, oggi la firma del contratto

Così come se n'era andato sette anni fa, Massimo Giletti torna in Rai da protagonista. Nel 2017 il suo addio alla rete pubblica fece molto discutere visti gli ottimi risultati del suo programma "L'Arena" e la popolarità di cui godeva tra il pubblico. Oggi, a distanza di molti anni, l'attenzione è di nuovo tutta su di lui che rientra a viale Mazzini dalla porta principale e con numerosi progetti editoriali in cantiere.

Giletti torna ufficialmente in Rai

L'inizio della settimana di Pasqua segna un punto di svolta nella carriera di Massimo Giletti, che oggi firma il contratto che lo legherà alla Rai almeno per il prossimo anno e che lo vedrà lavorare a diversi progetti editoriali. Soddisfatti l'Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi per l'accordo raggiunto con il giornalista e conduttore. "Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa", hanno dichiarato i vertici di viale Mazzini, dando il bentornato a Giletti.

L'esperienza a LA7, poi l'addio

Il rapporto professionale tra la Rai e Massimo Giletti si era interrotto a giugno 2017. Nell'ultima puntata del suo programma "L'Arena", sette anni fa, Giletti mise in dubbio la sua permanenza in Rai. "Questa ultima puntata dell’Arena lascia aperto un futuro mio personale che, per correttezza, vi dico, non so dove mi porterà il prossimo anno", disse in diretta il giornalista e conduttore, facendo riferimento ai motivi che lo stavano spingendo a interrompere la collaborazione: "Io ho dato molto a questa azienda, ho sempre creduto nella forza della Rai ma quello che è successo negli ultimi mesi mi ha lasciato un po' perplesso". Cinque mesi più tardi Massimo Giletti approdò su LA7 con una nuova versione del suo programma di attualità, intitolato "Non è l'Arena". La rete di Cairo ha ospitato Giletti e la sua trasmissione fino al 2023 quando, in modo burrascoso e repentino, tra la dirigenza e Giletti si è consumata una frattura insanabile.

Il ritorno in Rai dopo sette anni

Dopo essersi preso una pausa dagli impegni televisivi, Massimo Giletti è tornato in Rai in veste non ufficiale lo scorso febbraio, conducendo lo speciale "La Tv fa 70". Ma nell'aria c'era già un possibile accordo per il suo ritorno sulle reti pubbliche.

La nuova dirigenza Rai, infatti, non ha mai mancato di sottolineare la grande professionalità del giornalista e la firma del contratto, che lo legherà a viale Mazzini per il prossimo futuro, lo testimonia.