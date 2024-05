Sonia Bruganelli ha un nuovo amore: spuntano le prime foto della coppia

È uno dei volti più noti dei reality di Canale 5. È una donna di stile ma con un carattere spigoloso, qualità che hanno visto Sonia Bruganelli imporsi tra il pubblico. Da sempre è sotto l’occhio attento dei social che commentano – a volte anche aspramente – il suo stile di vita ma tutto questo non ha di certo scalfito la sua popolarità. Oggi è una mamma single ed è tornata in tv come opinionista all’Isola dei Famosi, tutt’ora in programma su Canale 5. Sonia Bruganelli sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e, dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis – che è arrivato di comune accordo e senza polemiche e litigi –, per la nota opinionista è tempo di pensare a un nuovo amore. Fino a qualche ora fa si trattava solo di un gossip da confermare, ma grazie al giornale di Chi che ha pubblicato alcune foto, ora si hanno certezze in merito alla vita amorosa della Brugannelli. L'opinionista ha trovato (per davvero) un nuovo compagno e si tratta di un noto ballerino che ha partecipato a Ballando con le stelle su Rai Uno che, a sua volta, ha da poco concluso una relazione.

E il ballerino in questione è Angelo Madonia. Si, è lui che ora è vicino a Sonia Bruganelli. I due sono stati visti insieme e allo stesso evento durante la serata del 18 maggio. Un evento molto esclusivo dato che, oltre alla Bruganelli e al ballerino, erano presenti volti noti dell’ambiente romano e diversi vip, tra cui Ilary Blasi: la mostra “Iconize” di Stefano Mezzaroma, che si è tenuta lo scorso sabato in zona Piazza Mazzini nella Capitale. Nessuno scatto compromettente, ma sorrisi e una camminata mano nella mano. Qualche abbraccio, dei baci sulla guancia. Il gossip, in realtà, è nato ancor prima della festa. Questo perché, di recente, lo stesso Madonia, in un’intervista rilasciata a Chi ha espresso parole di elogio nei riguardi di Sonia Bruganelli. “ Conosco Sonia da poco ma è una cara amica, una persona simpaticissima e intelligente ”, ha rivelato al magazine.

La scintilla sarebbe scoccata durante un viaggio in Spagna dove i due si sarebbero conosciuti e da quel momento sarebbero diventati inseparabili. Quindi non sarebbe un semplice flirt, ma la coppia si frequenterebbe da mesi.

Se la Bruganelli esce da un lungo matrimonio con Bonolis, ilballerino stava con Ema Stokholma, con la quale si era fidanzato nel corso dell’edizione di Ballando con le Stelle del 2023.