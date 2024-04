"La separazione? l'ho subita...". Paolo Bonolis e la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis a ruota libera. Il noto e amato conduttore, ormai icona della televisione italiana, ha aperto le porte della sua vita privata e professionale, concedendosi ad una lunga intervista al Corriere della Sera. Così, si è lasciato andare ad alcune riflessioni: dal matrimonio finito con Sonia Bruganelli, al matrimonio mancato con Laura Freddi. Spazio, infine, anche al suo futuro che, per adesso, sembra rimanere in casa Mediaset. Tuttavia, come sempre non è mancata la sua ironia – tratto distintivo della sua personalità ­– è per questo che ha confessato che il suo soprannome da piccolo era “Pinocchietto”: “Ero più naso che bambino, in famiglia si stemperava così. Mia madre mi prende ancora in giro. Fantastico vedere una 93enne che si accanisce contro un 63enne”.

Paolo Bonolis, le donne e il matrimonio “mancato” con Laura Freddi

Sin dalle gioventù, il conduttore ha rivelato di voler “provare ad essere seducente”, nonostante nella sua classe fossero “tutti maschi”. La prima relazione significativa l’ha avuta con Christine, una ragazza francese e il suo primo matrimonio fu con Diane Zoeller, una psicologa statunitense. Una storia conclusasi con il tradimento di Bonolis, confessato da lui stesso: “Ho capito di avere fatto una stupidaggine e l’ho detto, non è stato digerito, capisco l’intemperanza di lei”.

Al contrario, quello con la showgirl Laura Freddi è stato un matrimonio mancato, nonostante l’avesse annunciato. A questo proposito, Bonolis ha commentato: “Bisogna stare zitti il più possibile, non fare previsioni”. I due, infatti, sono stati legati per ben 5 anni e mezzeo, dal 1991 al 1996; poi, la loro storia è terminata per diverse incomprensioni.

L’amore per Sonia Bruganelli

Era il giugno dello scorso anno, quando è stata diffusa (dalle pagine di Vanity Fair) la notizia della separazione da Sonia Bruganelli. La decisione di prendere strade diversi era proprio partita dall’imprenditrice: “La decisione di separarci l'ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Non è stato facile, ma giusto”, ha affermato Paolo Bonolis.

Per fortuna, però, avendo tre figli, frutto del loro amore, i due continuano ad essere molto uniti: “Abbiamo tre figli, ci vuole armonia… come si dice? Genitoriale, ecco”. Al momento il conduttore non pensa all’amore, ma non lo esclude dal suo futuro: “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.

Il futuro in tv

Da sempre in coppia con Luca Laurenti, nel corso dell’intervista, Bonolis non ha potuto non parlarne: “Non abbiamo mai litigato. Ci siamo separati professionalmente per tre anni, io sono andato in Rai, lui è rimasto con Costanzo. Non litigo mai con nessuno. Con Luca andiamo molto d’accordo, lui è speciale, molto intelligente, disincantato, sereno. Vive in una fase quantica diversa dalla nostra. Ci accettiamo così come siamo e la nostra diversità ci piace, nessuno dei due pretende di cambiare l’altro”, ha detto.

E per tutti coloro che temono un suo addio alla tv, Bonolis ha rassicurato: “Resto a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio Berlusconi, che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola”.

Infine, sull’ipotesi della conduzione del Festival di Sanremo 2025 ha aggiunto: “Al momento non si intravede la circostanza”.