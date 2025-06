Matrimonio Jeff Bezos, la lista degli Yacht dei multimilionari arrivati a Venezia: ecco il loro valore

Venezia si prepara a ricevere Jeff Bezos e Lauren Sanchez, e con loro gli ospiti che parteciperanno al tanto chiacchierato matrimonio. Saranno tre giorni di festa - dal 26 al 28 giugno - e già da oggi si sono avvistati i primi yacht di proprietà dei ricchi amici e conoscenti della coppia.

Bezos ha rinunciato a Koru, lo yacht a vela a tre alberi lungo 127 metri costruito nei Paesi Bassi da Oceanco e consegnato nel 2023. Il fondatore di Amazon ha preferito essere più discreto, anche alla luce del conflitto fra Istraele e Iran. Mancherà all'appello anche Abeona, il maxi-yacth incaricato di trasportare le auto preferite di Bezos che funge anche da pista d'atterraggio. Ma se il magante ha deciso di spostarsi in altro modo, lo stesso non si può dire degli altri vip che stanno arrivando a Venezia.

Ecco alcune delle imbarcazioni avvistate in Laguna.

Kismet

Costruito nel 2024 da Lürssen, il Kismet yacht ha una lunghezza di 122 metri. Si tratta di un'imbarcazione ultra-moderna che sta facendo tanto discutere. Al suo interno si trova una spa di ispirazione balinese, un cinema Art Déco subacqueo e un salone principale ispirato alla Galleria degli Specchi di Versailles. Ha ottenuto grande successo fra gli esperti del settore, tanto che i giudici del World Superyacht Awards hanno acclamato "l'eccezionale design e la maestria artigianale" e "gli interni straordinariamente dettagliati" . Tanti i complimenti per l'ideatore Reymond Langton. Nel lavoro è stato coinvolto anche il designer italiano Nuvolari Lenard. Il proprietari della nave è il miliardario Shahid Khan.

Il valore stimato di è 360 milioni di dollari.

Arience

A seguire abbiamo lo yacht Arience ha una lunghezza di 60 metri e il suo costruttore è Abeking & Rasmussen. Questo yacht, datato 2012 è un altro progetto di Reymond Langton. Si tratta di un progetto ambizioso, con un salone asimmetrico, tavolini in coccodrillo e un atrio scenografico con ascensore in vetro. Non mancano cinema dedicato, una palestra vista mare, un beach club e un ponte armatoriale. Il proprietario è Bill Miller.

Il valore si aggira intorno ai 70 milioni di dollari.

Were Dreams

Questo yacht ha una lunghezza di 52,3 metri, e il costruttore è Amels (2008). Si tratta del primo modello di Amels 171, ben personalizzato, con tanto di una vasca idromassaggio circondata da lettini prendisole, un bancone per sit-up e attrezzature da palestra. La nave è proprietà dell'imprenditore brasiliano Carlos Sanchez.

Eleni

Troviamo poi questo yacht di 49,9 metri di lunghezza, costruito nel 2005 da CBI-Navi. Si tratta di un'ammiraglia del cantiere italiano CBI-Navi, con ampi ponti esterni e 663 GT di interni. Possiede un sundeck panoramico, con tanto di tavolo allungabile per 12 ospiti e cocktail bar. Presente anche una vasca idromassaggio. Su questa nave sono saliti personaggi come Kendall Jenner, quando era in viaggio in Sardegna, in Italia. Lo yacht è stato progettato da Paolo Scanu e Luca Dini.

Il valore è di circa 25 milioni.

Lori

Altro yacht è avvistato è Lori, una nave di 40,4 metri costruita da Ocean King nel 2024.

Viene apprezzato il suo aspetto robusto, gli interni contemporanei, progettati dallo studio romano Burdisso Capponi. Può ospitare ben dieci persone. Non si conosce l'del proprietario. Il suo valore è do 3,3 milioni.