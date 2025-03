Matteo Giunta nel bagagliaio, l'anello prezioso di Alice Campello, Dove pazza di Malgioglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Settimana ricca di gossip quella appena trascorsa. C'è chi festeggia sfoggiando anelli costosissimi (Alice Campello), chi fa confessioni sorprendenti (Federica Pellegrini e Damiano David) e chi è corteggiato per fare il giudice (Amadeus).

Federica Pellegrini: "Matteo Giunta nascosto nel bagagliaio"

Per anni Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno tenuto nascosta la loro relazione. Lui era il suo allenatore, lei la "Divina" che vinceva medaglie e infrangeva record. Ora che sono marito e moglie e hanno una figlia, ricordare il passato e ciò che hanno fatto per nascondere il loro amore fa quasi sorridere. Come l'aneddoto raccontato dalla nuotatrice su come riusciva a nascondere - letteralmente - il suo fidanzato dall'occhio indiscreto dei paparazzi, che li seguivano per documentare che tra loro c'era del tenero. " A Verona lo nascondevo nel bagagliaio per sfuggire ai paparazzi appostati fuori dalla piscina. Siamo stati bravi e sempre professionali. Lui anche troppo, finché non è stato sicuro che potesse essere una cosa seria, se l’è tirata tantissimo", ha raccontato Federica Pellegrini a Un altro podcast di Gazzetta dello sport.

Alice Campello, quanto vale l'anello che Morata le ha regalato

Alice Campello ha festeggiato 30 anni lontano dall'Italia e dagli ultimi pettegolezzi, che la volevano a un passo dal divorzio da Alvaro Morata. Superata la crisi coniugale, l'influencer si è trasferita in Turchia per seguire il compagno nella sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray e ha celebrato il 30esimo compleanno con una romantica serata in compagnia del marito. E sui social network Alice non ha perso l'occasione di sfoggiare un anello che Alvaro le ha regalato. Un gioiello con un enorme diamante giallo (da circa 4 carati) con taglio a cuscino realizzato in oro bianco e giallo. Un anello raffinato e anche molto costo: il prezzo si aggira intorno ai 35mila euro. Hai capito Morata!

Damiano David: "Sanremo? Dove ha amato Cristiano Malgioglio"

Il festival di Sanremo era già negli archivi ma grazie a Cattelan - e all'intervista registrata a Damiano David durante la sua incursione in Riviera - si riflettori si riaccendono sull'Ariston e dintorni. Il frontman dei Maneskin ha parlato delle emozioni vissute tornando a Sanremo ma ha anche fatto una confessione su ciò che la fidanzata, l'attrice e cantante statunitense Dove Cameron, ha amato di più del Festival, cioè Cristiano Malgioglio. " Ho dovuto spiegare a Dove cosa è Sanremo e lei si è innamorata di Malgioglio, è il suo nuovo Dio. Gli ho spiegato chi era: un uomo con questo look pazzesco, mega assurdo e poi è anche uno dei più grandi songwriter della storia della musica", ha scherzato Damiano con Alessandro Cattelan. A ciascuno i suoi Dèi.

Amadeus corteggiato da Maria De Filippi per il Serale di Amici

Si avvicina l'inizio del Serale di Amici di Maria De Filippi e la conduttrice è al lavoro per mettere insieme la squadra dei tre giudici. Secondo il settimanale Nuovo, Maria sarebbe pronta a rinnovare interamente la giuria che fino allo scorso anno era composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

Chi prenderà il loro posto? Le indiscrezioni parlano di Christian De Sica (che era già stato ospite di due puntate a Tu si que vales), Eleonora Abbagnato e persino. Visti i bassi ascolti dei programmi del conduttore su Nove un breve passaggio su Mediaset potrebbe non nuocere.