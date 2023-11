Matthew Perry e il patrimonio da oltre 120 milioni, ecco chi sono gli eredi

Lo scorso sabato 28 ottobre è scomparso l'attore Matthew Perry, rinvenuto senza vita nella vasca idromassaggio della sua abitazione di Los Angeles. Mentre le autorità stanno ancora cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'attore, così da comprendere che cosa possa aver provocato il decesso, si comincia già a speculare su chi erediterà il grande patrimonio lasciato dall'artista.

Un patrimonio da star

Perry se ne è andato lasciando una considerevole ricchezza accumulata nel corso dei tanti anni di recitazione. Stando a quanto stimato da Celebrity Net Worth, portale web che si occupa proprio della valutazione del patrimonio complessivo delle star, l'attore avrebbe da parte un patrimonio che si aggira intorno ai 120 milioni di dollari. Molto del denaro ha fatto cumulo, mentre altro è stato speso dall'attore, che in questi anni si è molto impegnato a fare donazioni a quelle associazioni benefiche che si occupano della lotta contro le dipendenze. Si parla di almeno 9 milioni di dollari dati in beneficenza.

Il denaro è arrivato grazie al lavoro di Perry come attore, che ha raggiunto la fama recitando nella serie tv Friends. In quel particolare periodo della sua vita, infatti, l'artista sarebbe arrivato a guadagnare la considerevole cifra di un milione di dollari a settimana. Uno stipendio stellare del quale, incredibile ma vero, l'attore si era lamentato, chiedendo alla produzione una diminuzione. " Ci hanno pagato quella cifra per ogni episodio. Sembrava molto. Quindi abbiamo chiesto loro di ridurre il compenso. Ma alla fine abbiamo potuto goderci tutto grazie alla gentilezza di David Schwimmer e alle sue capacità di negoziazione", aveva dichiarato Perry, come riportato da Il Gazzettino.

Facendo il calcolo, l'attore avrebbe quindi ottenuto circa 90 milioni di dollari solo recitando nella serie di Friends. A ciò vanno aggiunte le cosiddette royalties, che avrebbero portato dai 10 ai 20 milioni di dollari all'anno.

Gli immobili

Oltre al denaro, Perry possedeva numerosi beni immobili, specialmente ville. L'attore ha sia comprato che venduto. Nel 1999 ha acquistato una villa a Beverly Hills alla cifra di 3,2 milioni di dollari, poi, nel 2001, ha venduto per 2 milioni la prima casa che aveva acquistato con i suoi guadagni. Nel 2005 ha venduto la casa di Beverly Hills, ristrutturata, a 6,9 milioni di dollari. Nello medesimo anno ha poi acquistato un appartamento a West Hollywood per 1,7 milioni di dollari. L'appartamento è poi stato venduto per 5,7 milioni di dollari nel 2014.

E, ancora: nel 2008 ha comprato un'altra casa a Los Angeles per 4,475 milioni di dollari. La casa è stata poi venduta nel 2011 a 4,6 milioni di dollari. Perry, a quel punto, ha acquistato una casa a Malibù per 12 milioni di dollari, poi ceduta nel 2021 per 13,1 milioni di dollari. Perry ha quindi comprato un attico a Century City (California), pagandolo 20 milioni. Era il 2017. Solo due anni dopo, l'attico è stato venduto per 21,6 milioni di dollari. L'acquirente sarebbe stata la cantante Rihanna.

Chi erediterà tutto?

Ma chi potrà beneficiare delle ricchezze accumulate dall'attore? Perry non ha figli, pertanto fonti del settore ritengono che gli eredi siano i suoi genitori, ossia Suzanne Langdon e John Bennett Perry. L'artista ha poi 5 fratelli, ossia Caitlin, Emily, Will, Madeline e Maria.