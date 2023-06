Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sono sposati: tutto sulle nozze romane

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati. La coppia ha scelto un giorno non proprio usuale per dirsi sì davanti ad amici e parenti, ma del resto l'influencer partenopea è nota per le sue scelte controtendenza e per stupire sempre tutti. Così, martedì 20 giugno, in barba al detto "Né di venere, né di marte non si sposa né si parte, né si dà principio all'arte", l'attaccante della Lazio e la fashion blogger si sono uniti in matrimonio a Roma e non a Napoli, città natale di entrambi. La location del "sì" è stata la Basilica di Santa Maria in Ara coeli al Campidoglio, la stessa chiesa dove nel 2005 si sposarono Francesco Totti e Ilary Blasi.

Nonostante il caldo torrido registrato nel pomeriggio nella capitale, Chiara Nasti si è presentata all'altare accompagnata dal padre Enzo Nasti, indossando un abito principesco con ampia gonna in tulle, bustier e corpetto con maniche lunghe in pizzo oltre al tradizionale velo lungo con strascico. All'altare, ad attenderla, c'era lo sposo, Mattia Zaccagni, in completo nero con camicia bianca e cravatta argentata. Tre testimoni a testa per gli sposi e tanti invitati vip nella basilica, che ha accolto oltre duecento persone: dai compagni di squadra Ciro Immobile, Pierluigi Gollini, Nicolò Casale, Danilo Cataldi fino al campione Marcel Jacobs e consorte.

Il ricevimento e i video sui social

Al termine del rito religioso Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno festeggiato le nozze con gli invitati nella splendida cornice di villa Miani, dimora umbertina che offre una spettacolare visuale panoramica su Roma tra arcate di glicine bianco e violiniste di candido vestite. Per l'occasione la sposa ha sfoggiato un abito differente, il secondo dei tre scelti per l'evento e che l'influencer aveva annunciato negli scorsi giorni sui social di avere scelto. Ed è proprio in rete che stanno cominciando a circolare foto e video del matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Gli invitati hanno condiviso su Instagram e TikTok video dalla chiesa e dal ricevimento, dove gli invitati hanno trascorso tutta la serata tra balli, canti, foto e video. Dalle promesse davanti all'altare fino all'ingresso degli sposi al ricevimento nuziale il matrimonio dell'influencer e del calciatore azzurro è già social e non poteva essere altrimenti.