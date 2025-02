Mauro Coruzzi ricoverato in ospedale, il video messaggio dopo la sparizione dai social. Come sta Platinette

Ascolta ora 00:00 00:00

" Questo che vedete è un letto d'ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo" . Con queste parole Mauro Coruzzi ha annunciato il suo ricovero in ospedale. Dopo giorni di assenza dai social network il popolare conduttore radiofonico e opinionista televisivo è tornato a comunicare con i suoi fan, svelando di essere ricoverato in clinica a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute a seguito dell'ictus ischemico avuto a marzo 2023.

Il video che preoccupa

Con un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram, Coruzzi ha cercato di rassicurare i suoi follower sulle sue condizioni di salute senza perdere la sua consueta ironia: "Forse è stato il volere divino. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival, ma nemmeno tanto a dire la verità. Ma il mio disturbo si è manifestato poco prima di Sanremo ecco il perché della mia assenza forzata dagli eventi ". L'opinionista televisivo è ricoverato da alcuni giorni a Milano ma spera di potere tornare a casa il prima possibile e con notizie positive: " Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero ".

Il malore nel 2023

Il ricovero per accertamenti si è reso necessario poco prima dell'inizio del festival di Sanremo, quando alcuni disturbi legati al malore avuto due anni fa sono tornati a manifestarsi. Il 14 marzo 2023, mentre si trovava nello studio del suo fisioterapista, Platinette venne colpito da un ictus ischemico. Trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, il popolare volto televisivo rimase ricoverato per due settimane e poi, una volta dimesso, iniziò una lunga riabilitazione per tornare a muoversi e a parlare, capacità che erano rimaste compromesse a seguito del malore. Due anni dopo quel drammatico evento, Mauro Coruzzi sembrava essersi ripreso almeno nella parte comunicativa e sui social era tornato a parlare con i suoi follower.

Le condizioni

Nell'ultimo video condiviso sul web, invece, sono evidente le sue difficoltà nell'esprimersi e le parole escono a fatica nonostante l'impegno e la buona volontà.

Segnali di un peggioramento nelle sue condizioni di salute che invece erano apparse notevolmente migliorate nel video condiviso sul suo profilo social lo scorso dicembre, nel quale Coruzzi parlava della riabilitazione che stava seguendo in due diversi ospedali milanesi.