Maxi Lopez, l'Inter, le figlie, i tradimenti: la storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Dopo dodici anni di relazione, undici di matrimonio, due figli, tradimenti e innumerevoli crisi Wanda Nara e Mauro Icardi si sono detti definitivamente addio. Il tribunale di Milano ha ufficializzato la separazione e ora i giudici dovranno decidere su patrimonio e figlie. La sentenza di separazione non ha migliorato i rapporti tra i due ex coniugi che continuano a farsi la guerra, ma un tempo Wanda e Mauro si sono amati profondamente.

Il colpo di fulmine

Estate 2012. Wanda Nara è diventata da poco mamma del terzo figlio, Benedicto, e il marito Maxi Lopez è arrivato in prestito alla Sampdoria. A Genova il calciatore incontra un altro connazionale, Mauro Icardi, e i due si frequentano anche fuori dal campo. È in questo momento che nasce il feeling con Wanda. Durante l'estate la famiglia Lopez fa una vacanza in barca alle isole Eolie, Icardi è con loro e la complicità tra il calciatore argentino e Wanda si vede dalle foto che i due pubblicano sui social. Le voci di crisi tra Wanda e Maxi si moltiplicano e all'inizio del 2013 arriva l'annuncio della separazione.

La prima foto insieme

Maurito e Wanda aspettano che il divorzio sia ufficiale per uscire allo scoperto. Nel frattempo Icardi firma un contratto milionario con l'Inter e nel novembre 2013 si 'dichiara' su Twitter con un messaggio che non lascia dubbi: " Ti amo non mi sarà mai facile dire quello che sento, perché ho scoperto che queste due parole portano con sé un sentimento senza limiti" . La loro storia diventa ufficiale. Wanda si fa vedere spesso in tribuna allo stadio per seguire Mauro e sui social si moltiplicano le foto in cui si mostrano felici e innamorati.

Il matrimonio segreto

Wanda e Mauro stanno insieme da meno di un anno quando decidono di sposarsi. Icardi è nel suo momento migliore in nerazzurro e accanto a Wanda e ai suoi tre figli, a cui fa da padre, si sente realizzato. Il 27 maggio del 2014 la coppia si sposa con una cerimonia privata a San Isidro davanti a una decina di invitati e con lo sposo in jeans. Un mese più tardi la coppia organizza invece una grande cerimonia a Buenos Aires con decine di invitati e le foto fanno il giro del mondo.

La nascita di Francesca

Per i media sudamericani Wanda è già incinta alle nozze e la conferma arriva dopo l'estate quando sui social l'argentina mostra il pancione. Prima del Natale 2014 l'argentina svela che la coppia accoglierà presto una bambina, la prima dopo i tre figli maschi avuti da Maxi Lopez. Il 19 gennaio del 2015 nasce Francesca Icardi e il calciatore pubblica la prima foto dalla sala parto, annunciando il lieto evento: " Congratulazioni amore mio Wanda. Eccovi Franchu, vi amo ".

Amore e affari

Il ruolo di Wanda nella famiglia non è solo quello di moglie e mamma. L'argentina è consigliera del marito che, nel 2015, sceglie di averla come suo procuratore. Mauro lascia il suo storico agente Abian Morano e mette al suo posto la moglie, che si dimostra subito spregiudicata. All'Inter Icardi è molto amato ma l'argentina combatte per un aumento di stipendio e con la scadenza del contratto in arrivo, Wanda alza la posta e fa credere che Maurito sia pronto a trasferirsi all'estero senza garanzie sicure a Milano. Nell'ottobre 2016, però, arriva la fumata bianca e Icardi firma un quinquennale che lo lega ai nerazzurri fino al 2021.

La nascita di Isabela

Pochi giorni dopo la firma del rinnovo, Wanda partorisce. Il 27 ottobre del 2016 in una clinica di Milano nasce Isabela. Ad annunciare il lieto evento, come di consueto, è Mauro che sceglie i social per mostrare al mondo la sua secondogenita: "È arrivata tra le nostre braccia alle 22.04 del giorno del nostro anniversario". Insieme alla frase la prima foto della piccola e di Wanda ancora in sala parto.

L'addio all'Inter

Dopo due anni di idillio, qualcosa nel rapporto tra Icardi e l'Inter si rompe. Le frizioni con la dirigenza nerazzurra e con il tecnico Spalletti e gli infortuni pregiudicano i rapporti tra il calciatore e la società e Wanda nell'ombra si muove per portare via Maurito dall'Italia. Il 2 settembre 2019 l'attaccante viene ceduto in prestito con diritto di riscatto ai francesi del Paris Saint-Germain. Intanto Wanda esordisce in tv nel programma "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco" e nel 2020 diventa opinionista del Grande fratello Vip facendo la spola tra Milano e Parigi.

La prima crisi

Il 2021 inizia nel peggiore dei modi per Wanda e Mauro che subiscono una rapina nella villa di Parigi. La coppia non è in casa e i malviventi sottraggono beni e gioielli per oltre 400mila euro. Un mese dopo scoppia lo scandalo "La China". Sui social Wanda accusa Mauro di averla tradita con una frase shock, nella quale insulta la "rivale", l'attrice e cantante argentina Eugenia La China Suarez. Pochi giorni dopo annuncia la separazione dal marito ma in tribunale le carte non arrivano. La coppia vive una crisi profonda e si allontana. Icardi fa di tutto per riconquistare la moglie e i due sembrano riavvicinarsi prima della fine del 2021, ma tra i due coniugi è un tira e molla e nella loro relazione si inserisce anche il rapper L-Gante, con il quale Wanda ha un flirt.

La leucemia e Ballando con le stelle

Estate 2023. Tra Mauro e Wanda sembra essere tornato il sereno. La coppia è pronta per fare un viaggio con le figlie ma prima della partenza l'argentina viene ricoverata in ospedale per accertamenti e scopre di avere la leucemia. La malattia sembra unire ancora di più Icardi e la moglie che cinque mesi dopo, a settembre 2023, decide di partecipare a Ballando con le stelle. Durante la trasmissione l'argentina parla spesso del suo amore per Mauro e della sua devozione e afferma che le incomprensioni per il tradimento con La China sono superate. Nel corso della finale del programma, prima della vittoria, Icardi e le due figlie fanno una sorpresa a Wanda. Il peggio sembra essere passato.

Il tradimento con Baldè e l'addio

Il 2024 si apre con un nuovo scandalo. Questa volta è Maurito a accusa la moglie di averlo tradito con il suo ex compagno di squadra, Keita Baldè. Icardi sostiene di avere le prove video dell'infedeltà di Wanda e tra i due inizia una guerra social senza esclusione di colpi. A luglio arriva la conferma ufficiale che Mauro e Wanda hanno deciso di separarsi. L'addio non è però consensuale e tra i due argentini inizia una battaglia senza tregua tra accuse, minacce e denunce.

La richiesta di divorzio e la separazione

Durante l'estate Wanda esce allo scoperto con il suo nuovo amore, il rapper L-Gante, mentre Mauro torna a frequentare la connazionale Eugenia La China Suarez. A novembre Mauro presenta domanda di divorzio presso il tribunale di Milano e a gennaio 2025 ufficializza la relazione con Eugenia, che incontra anche le figlie del calciatore. L'addio tra Wanda e Maurito, però, è un vero e proprio braccio di ferro.

Nara denuncia più volte l'ex marito e in Argentina il calciatore è accusato di violenza privata e aggressione. Legalmente, la parola fine al loro matrimonio viene messa dai giudici italiani che a metà marzo ufficializzano la