La verità di Wanda Nara: "Così ho scoperto che Icardi aveva l'amante"

Alla fine Wanda Nara lo ha fatto. Ha rilasciato un'esclusiva intervista all'emittente argentina Telefe per raccontare tutto (o quasi) sulla crisi con il marito Mauro Icardi. In una chiacchierata di circa mezz'ora con la giornalista e amica Susana Gimenez, l'imprenditrice ha rivelato dettagli fino ad ora nascosti dello scandalo vissuto dopo il tradimento del compagno con l'attrice 29enne Eugenia Suarez, della La China.

Alla domanda che tutti si sono posti sin dall'inizio della vicenda - su come Wanda abbia scoperto la tresca tra Icardi e la Suarez - la Nara ha risposto all'inizio dell'intervista: " Eravamo in campagna le bambine stavano andando a cavallo. Una ragazza che di solito organizza le nostre feste mi ha chiesto una foto di una delle bimbe e io sapevo che ce n'erano alcune nel telefono di Mauro. L'ho preso e ho guardato tra le immagini, così ho visto gli screenshot di una chat con una donna molto famosa che ormai conoscono tutti ".

La prova inconfutabile del flirt che il calciatore ha avuto con China Suarez era racchiusa nello scambio di messaggi, che Wanda Nara ha rivelato essere decisamente piccanti. " I messaggi dicevano cose che una donna con i valori che ho io non avrebbe mai scritto ", ha svelato l'imprenditrice argentina, riferendosi al linguaggio che la Suarez avrebbe utilizzato per flirtare con Icardi. Da qui la decisione, impulsiva, di pubblicare la famosa storia su Instagram, nella quale Wanda dava della poco di buono alla Suarez e apriva il caso dell'anno. I giornali e le trasmissioni di mezzo mondo ne hanno parlato per giorni e la coppia è stata per oltre un mese al centro dei gossip.

" Questo è il prezzo che ho pagato per il mio impulso - ha spiegato Wanda durante l'intervista realizzata dalla troupe argentina in trasferta a Parigi - perché invece di parlare con la mia migliore amica o con mia sorella ho pubblicato quel messaggio su Instagram. Avevo il telefono in mano, come spesso succede, e la rabbia mi ha dato alla testa e con quella storia è partito tutto ".

Wanda Nara ha chiarito di non avere mai avuto segreti con il marito, il quale le ha sempre permesso di guardare il suo telefono: " Giuro sui miei cinque figli che non ho mai avuto problemi con mio marito in passato. Quando è successo tutto questo ho perso la testa. Ho preso il primo aereo che avevo e sono tornata a casa mia in Italia ". L'argentina ha poi parlato di Eugenia Suarez, senza mai nominarla veramente, svelando di averle parlato: " Quando ci siamo sentite mi sono scusata per la storia pubblicata sui social con quella parola poco elegante" . Proprio la Suarez avrebbe svelato a Wanda di avere incontrato suo marito in una stanza di hotel, ma di non avere "consumato" il tradimento: " Sì, si sono visti ma Mauro mi ha detto che non è accaduto niente. Sono consapevole che sarebbe potuto succedere di tutto, ma mi ha detto di no. E sono convinta che mi abbia detto la verità ".