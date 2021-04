"La mia cagna", Instagram rimuove il post di Icardi. Wanda lo difende

" La pubblicazione infrange le nostre norme comunitarie in materia di molestie e bullismo ". Ci ha pensato Instagram a mettere la parola fine (forse) alla polemica sul post-scandalo pubblicato da Mauro Icardi negli scorsi giorni. Il celebre social network ha rimosso la foto in cui il calciatore del Psg definiva "cagna" la sua compagna Wanda Nara. Tutta colpa della traduzione dello spagnolo all'italiano della frase a descrizione del post ("Mi perro e mi perra"), che non lo ha risparmiato dalle critiche e dalla censura del web.

La scelta di Mauro Icardi di pubblicare uno scatto di lui insieme a sua moglie Wanda e al cane di famiglia ha procurato non pochi grattacapi al campione. La traduzione del post, infatti, ha fatto finire nel mirino delle critiche l'ex centravanti dell'Inter. " Il mio cane e la mia cagna ", non è infatti piaciuto al popolo del web e neppure a Wanda Nara che, tra le prime a commentare il post, ha replicato al marito con un laconico: " Come sei divertente ". Migliaia i commenti accumulatisi sotto al post in pochissime ore tra frasi ironiche e pesanti critiche nei confronti di Icardi.

Una polemica infuocata a tal punto da indurre molti utenti a segnalare il post e a convincere Instagram a rimuovere la foto dal profilo dello sportivo per "molestie e bullismo". La descrizione dello scatto, per i vertici del popolare social, avrebbe infranto le norme comunitarie e quindi da sottoporre a censura. È stato Mauro Icardi a spiegare l'accaduto nelle sue storiedopo che i follower avevano pensato che a cancellarlo fosse stato lui stesso dopo le numerose critiche ricevute.