“Nessuno ha offerto nulla”. La provocazione Fiorello sull'addio alla Rai di Amadeus

Sono ore febbrili in Rai. Dopo l’annuncio a sorpresa lanciato da Dagospia, pare che il pubblico si troverà (presto o tardi) a salutare Amadeus e Fiorello. I due conduttori, che in questa stagione televisiva hanno dominato negli ascolti e nell’indice di gradimento, secondo le ultime indiscrezioni ancora tutte da valutare, si sono trovati di fronte a una proposta lavorativa che, pare, nessuno dei due potrebbe rifiutare. Amadeus, come Fiorello, potrebbe migrare dalla Rai per firmare un contratto di lavoro presso il colosso di Warner-Discovery e trovare posto sul canale Nove. Un nuovo programma e più libertà creativa: queste le condizioni, ma sarà tutto vero? Nonostante il rumor che sta facendo il giro della rete, dai due diretti interessanti non è arrivata nessuna conferma, anche se Dagospia ha ammesso che i contratti sono tra le mani degli avvocati.

In molti attenderebbero una conferma e Fiorello ha deciso di prendere la parola e lo ha fatto nella puntata del 12 aprile di Viva RaiDue. Il conduttore con la sua solita ironia è entrato a gamba tesa nella questione ma, nonostante ciò, non si intuisce se la sua battuta sia stava solo una battuta oppure tra le righe c’era qualcosa di vero. Di fatti, secondo il gossip, Amadeus andrebbe via subito dalla Rai mentre Fiorello migrerebbe dopo l’estate. Lo showman siciliano, per l’appunto, durante la puntata, ha prima letto un comunicato stampa palesemente ironico della Rai, firmato non solo dagli attuali vertici ma anche da quelli del passato, per poi annunciare: Amadeus lascia la Rai e va al Nove ". Parole che hanno destato un certo scalpore tra i presenti nel glass ma l’annuncio è in bilico tra ironia e lucidità.

“S ono coinvolto anche io. Scrivono che almeno mi lasciano libero fino a dopo l'estate – aggiunge - Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto ‘dove sta questo Nove? ' – continua -. Quindi, dopo aver annunciato Amadeus al Nove preciso: Io smentisco, a me nessuno ha offerto nulla. Nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano ". Le parole di Fiorello non fanno altro che gettare altra benzina sul fuoco, ma non si ferma qui. Aggiunge anche qualcosa in merito al Festival di Sanremo, ironizzando ancora di più. “ Dopo il comunicato della Rai letto qui, possiamo dire che ha incontrato la Rai e farà lui il prossimo Festival. Dopo Amadeus c'era bisogno di una figura come la sua ", facendo riferimento al divano. E quindi? Come stanno messe le cose? Bisogna solo attendere e capire come si evolverà la situazione.

Intanto, le dichiarazioni di Fiorello hanno gettato in molti nello scompiglio.