Meghan Markle compie 42 anni: l’affronto della Corona per il suo compleanno

Lo scorso 4 agosto Meghan Markle ha compiuto 42 anni. Per l’occasione i Sussex hanno festeggiato in un lussuoso ristorante italiano di Montecito. La giornata, però, non sarebbe andata come la coppia si aspettava. Un presunto sgarbo della royal family avrebbe fatto infuriare il principe Harry, facendo aumentare la tensione già esistente tra i Windsor e i duchi ribelli.

Compleanno a Montecito

Meghan Markle ha trascorso il giorno del suo compleanno circondata dall’affetto della sua famiglia, ma qualcosa non sarebbe andato come previsto. I duchi e i loro amici più stretti hanno festeggiato la ricorrenza nel ristorante italiano di Montecito “Tre Lune”, dove i piatti avrebbero un costo superiore ai 50 euro. Per l’occasione la duchessa ha optato per un look low cost, con un abito a righe bianco e nero di Posse da 188 euro.

Harry si sarebbe mostrato a proprio agio, forse fin troppo “sorridente” , avrebbero fatto notare alcuni clienti. Secondo il Daily Mail si tratterebbe di una strategia per mettere a tacere le voci insistenti di un possibile divorzio. In effetti si tratta della “seconda apparizione pubblica” della coppia “in pochi giorni, dopo settimane durante le quali non si sono visti insieme” , ha scritto ancora il tabloid. Sembra addirittura, come riporta Il Mattino, che a fine serata il duca di Sussex abbia dichiarato di fronte ai suoi ospiti: “Io e Meghan? Mai pensato di lasciarci” . Un insider ha anche precisato al People: “…Si sono goduti il cibo e si sono divertiti”.

Impossibile sapere se si tratti di una “recita” , come sostiene qualcuno, o se davvero Harry e Meghan siano più uniti che mai e le indiscrezioni sui loro presunti litigi niente altro che bugie. In ogni caso questo non sarebbe l’unico dubbio dei tabloid. Sia gli esperti, sia gli utenti dei social fan della royal family e dei Sussex hanno notato che alla festa di compleanno di Meghan mancava un dettaglio per nulla trascurabile: gli auguri social dei Windsor.

Niente auguri per Meghan?

Si dice che a volte il silenzio faccia più rumore di tante parole. Mai come in questo caso risulta vero. Nessun membro della royal family ha fatto pubblicamente gli auguri alla duchessa. I Windsor non hanno scritto neanche una parola in merito sui profili ufficiali della Corona. Molti hanno visto in questo gesto apparentemente snob un vero e proprio affronto alla coppia. Tuttavia sarebbe corretto ricordare che i Sussex non sono più senior member al servizio della monarchia, quindi in teoria non godrebbero del piccolo privilegio degli auguri social.

Nonostante ciò gli ammiratori di Harry e Meghan si aspettavano, forse, un piccolo strappo alla regola. Pare che addirittura i duchi sperassero in un post dell’ultimo minuto. La Stampa riporta l’indiscrezione secondo cui i due avrebbero atteso invano gli auguri fino “a tarda notte”. Una volta realizzato che la famiglia reale non avrebbe dato questa soddisfazione alla coppia, dice ancora il quotidiano, il principe Harry avrebbe esclamato: “Se fosse stata ancora viva la nonna, questo non sarebbe successo”.

Il duca vorrebbe che sua moglie venisse rispettata anche se ha scelto di non vivere a corte e non lavorare per la Corona. Del resto è sempre la nuora di Re Carlo III. A dire la verità, però, nessuno sa se le cose siano andate davvero così. La "Firm" non ha riservato alla duchessa messaggi pubblici di auguri, ma non è affatto detto che non vi siano state telefonate o videochiamate private. Se questi possibili contatti siano stati solo una pura formalità, o l’inizio di un dialogo tra Montecito e Londra è tutto da vedere.