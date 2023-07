"Si stanno prendendo del tempo". Quelle voci su Harry e Meghan

La storia tra Harry e Meghan sarebbe giunta ad un punto di non ritorno. Queste sono le voci che si stanno facendo sempre più insistenti sui duchi di Sussex; ormai, infatti, gli scatti che li ritraevano insieme e felici sembrerebbero essere un ricordo lontano. La coppia - che ha appassionato i media di tutto il mondo - secondo quanto riportano i tabloid inglesi ed internazionali, starebbe attraversando un periodo di crisi.

Le indiscrezioni sull’allontanamento

Nessuna certezza; ciò che appare evidente, però, è che la coppia più “ribelle” del regno non si vede insieme da parecchio tempo: nessuna apparizione pubblica, nessuno scatto e i paparazzi non fanno altro che immortalarli da soli. Proprio recentemente Meghan è apparsa al mercato tenendo un mazzo di fiori tra le mani e, stando ad alcune indiscrezioni, il principe Harry sarebbe partito per l’Africa per girare un documentario Netflix. Probabilmente, secondo alcuni insider, l’allontanamento potrebbe servire come pausa di riflessione per potere provare a salvare il rapporto dei duchi di Sussex.

I motivi della presunta crisi

Radar Online in un suo report, rende noto (come pubblica The Economic Times) che il principe Harry e Meghan Markle si stanno “prendendo del tempo” per ricostruire la loro relazione. Il motivo, secondo una fonte vicina alla coppia, sarebbe da ricercare nelle differenze personali e culturali tra loro che avrebbero causato l’allontanamento l’uno dall’altro. “L’atteso viaggio in solitaria del principe Harry, potrebbe essere proprio ciò di cui ha bisogno”, riferisce l’insider, come si legge sul sito. Dall'altra parte, invece, Meghan pare abbia assunto un nuovo agente per aiutarla a costruire un marchio tutto suo. A confermarlo anche l’esperta reale Daniela Elser che, interpellata dal sito, ha riferito: “Markle sta da tempo cercando di dar forma a un proprio marchio e guadagnare milioni. Ora, per la prima volta nella loro vita, Harry e Meghan si trovano a seguire percorsi professionali differenti dalle scelte divergenti”. Ad aggravare le cose tra i due, la recente interruzione del contratto con Spotify; l’accordo firmato nel 2020 che prevedeva un ammontare di 20 milioni. Il motivo? I duchi di Sussex non avrebbero rispettato i termini del contratto tra la loro compagnia di produzione Archewell Audio e Spotify, come proprio quest’ultimo ha poi dichiarato pubblicamente. Inoltre, non possiamo non citare la diatriba tra la coppia e la monarchia britannica che ha portato Meghan alla decisione di non partecipare all’incoronazione di re Carlo, al contrario di Harry che, però, dopo avere partecipato alla cerimonia è volato negli Stati Uniti. Insomma, per il momento nessuna conferma, chissà se un po' di distanza tra i due possa aiutare a fare ritornare il sereno.