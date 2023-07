“Vuole ritrovare se stesso”. Harry e Meghan stanno per separarsi?

L’eco dell’indiscrezione secondo cui Harry e Meghan sarebbero sul punto di separarsi non accenna ad affievolirsi. Al contrario, si stanno moltiplicando le voci che vorrebbero il principe in partenza per l’Africa, con in mente l’idea di girare un documentario, ma anche di restarsene un po’ da solo per riflettere sul futuro del suo matrimonio.

“Ritrovare se stesso”

“[Harry e Meghan] si sono presi del tempo” per pensare a come rimettere in piedi la loro unione, ha rivelato un insider a Radar Online. La coppia sarebbe in crisi e avrebbe deciso di prendersi una pausa: “Stanno tentando di capire cosa è successo” al loro matrimonio, ha aggiunto la fonte. Sembra che i duchi fossero da tempo sull’orlo della separazione, ma il “punto di svolta” sarebbe stata la débâcle con Spotify, che avrebbe assestato il colpo di grazia alla situazione già compromessa. Ad arrendersi per primo di fronte ai problemi sul lavoro e nella vita privata sarebbe stato il principe Harry: “Non si adatta al mondo kitsch e superficiale di Hollywood” e avrebbe bisogno di “ritrovare se stesso”.

C’è un solo modo per farlo: tornare in Africa, il luogo che il duca considera da sempre la sua “seconda casa” , in cui si sente “se stesso” e può tornare alle origini, alle sue radici. Harry avrebbe intenzione di recarsi nel continente per girare un documentario, ma senza Meghan, perché avrebbe bisogno di stare da solo, di pensare, di chiarire prima di tutto nel suo cuore cosa vorrebbe veramente.

La duchessa, forse, non avrebbe tempo di partire neanche se volesse, visto che sarebbe impegnata a rilanciare la sua carriera. Un percorso che il suo presunto nuovo agente, William Morris, le avrebbe consigliato di intraprendere da sola, perché il marchio Sussex sarebbe ormai bruciato, “macchiato” , come ha detto l’esperta reale Knsey Schofield al programma australiano Sunrise. In entrambi i casi, stando a quello che riportano i tabloid, sembra proprio che Harry e Meghan abbiano intenzione di intraprendere carriere separate. Una scelta professionale che potrebbe riflettersi anche nella vita privata.

Divergenze professionali e personali?

Harry e Meghan si sono sempre mostrati in pubblico come una coppia affiatata, in completo accordo, pronta a sostenersi e a superare tutti i problemi. Non sarebbe più così. Da una parte il principe non sentirebbe alcuna sintonia con Hollywood, forse potrebbe sentirsi confuso, indeciso sul futuro (ma non è detto che sia pentito di aver lascato la royal family). Dall’altra, come spiega l’esperta Daniela Elser a Radar Online, “[Meghan] sta cercando di creare il suo brand e fare milioni. Per la prima volta [i duchi] sono su strade professionali divergenti”. Harry sarebbe alla ricerca di se stesso, Meghan, invece, alla ricerca del successo.

In entrambi i casi i duchi si troverebbero lontani anni luce l’uno dall’altra. Non sarebbero riusciti ad affrontare insieme gli ostacoli della loro nuova vita in California. Un altro insider ha rivelato: “I Sussex sono sottoposti a enormi pressioni finanziare per sostenere il loro lussuoso stile di vita, inclusa la villa da 14 milioni di dollari e le ingenti spese per la sicurezza. Quello stress, insieme ai loro problemi emotivi, ha probabilmente reso la vita un inferno. Prendersi del tempo da trascorrere in continenti diversi li aiuterà a trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per andare avanti”.