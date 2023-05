Da Serena Williams a Rihanna: tutti i “pancioni” vip al Met Gala 2023

Si è svolto ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York uno degli eventi più attesi e glamour dell’Est Coast, il Met Gala. Come sempre, sul red carpet di uno degli eventi mondani più importanti della Grande Mela hanno sfilato le maggiori star dando vita ad uno dei momenti clou della serata che, quest’anno, ha riservato delle grandi sorprese. Infatti, ben tre celebrità hanno sfilato sfoggiando un meraviglioso pancione. In particolare, la top model statunitense Karlie Kloss e la regina del tennis Serena Williams hanno scelto proprio il Met Gala per svelare di essere in gravidanza; invece, Rihanna – che aveva già annunciato di essere in dolce attesa – si è mostrata con il suo baby bump.

La sorpresa di Karlie Kloss

La bellissima top model Karlie Kloss, già diventata mamma per la prima volta nel marzo del 2021 e sposata con l’imprenditore statunitense Joshua Kushner, fino ad ora aveva deciso di mantenere il segreto sulla sua seconda gravidanza proprio con il fine di rendere pubblica la lieta notizia durante il celebre evento. Naturalmente, non deve essere stato semplice e la stessa Karlie ha ammesso che non è stato per nulla facile riuscire nell’impresa. Infatti, ha spiegato ai microfoni di ET che per non fare trapelare la notizia in questi mesi ha dovuto indossare diversi strati di vestiti e “cappotti invernali oversize”. Poi, la top model si è detta anche molto contenta di poter in futuro raccontare al suo piccolo di essere stato il suo accompagnatore (o la sua accompagnatrice) sul red carpet del Met Gala.

L’annuncio di Serena Williams

Come anticipato, Karlie Kloss non è stata l’unica a sorprendere durante l’evento, ma a stupire tutti ci ha pensato anche Serena Williams. La regina del tennis, infatti, insieme al marito Alexis Ohanian (cofondatore di Reddit) dopo aver dato alla luce una splendida bambina nel 2017, si preparano a diventare genitori per la seconda volta. E così, su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al compagno in cui ha scritto: "Entusiasta dell’invito di Anna Wintour per NOI 3 al Met Gala". La Williams ed il marito hanno sfilato in passerella, mostrando con estremo orgoglio il bel pancione della tennista mentre posava per le foto di rito. Inoltre, l’ex campionessa ha anche assicurato ai giornalisti di sentirsi bene.

Rihanna al Met Gala 2023

A posare sul prestigioso red carpet anche la splendida popstar Rihanna, una veterana dell’evento, che aveva già annunciato la sua seconda gravidanza in occasione del suo grande ritorno sul palcoscenico al Super Bowl di quest’anno. L’imprenditrice, già diventata mamma nel 2022 del suo primo figlio avuto con il rapper A$ap Rocky, ha sfilato sul red carpet indossando uno splendido abito total white, con il suo pancione in evidenza. Al suo arrivo, la star ha sorpreso i presenti con un soprabito floreale con cappuccio, composto interamente di maxi camelie.