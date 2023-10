“Mezzo milione di euro in borse…”. Lo scatto social di Chiara Ferragni infiamma il web

Basta davvero per poco per infiammare il web quando si tratta dei Ferragnez. Questa volta, però, a far discutere non è la coppia, ma soltanto l’influencer Chiara Ferragni. Il motivo? Lo scatto postato dall’imprenditrice digitale sui social che non perde mai occasione di mostrare la sua cabina armadio con borse griffate. A colpire i follower, il quantitativo spropositato di accessori che non si potrebbe fare a meno di notare.

Fedez compie 34 anni: la dedica commuovente a Chiara Ferragni

Lo scatto sui social

Ad attirare l’attenzione del mondo del web, è stata una foto scattata direttamente nella sua cabina armadio e pubblicata sul profilo Instagram dell’influencer. La regina dei social, infatti, la si vede posare con un vestitino di colore nero – oltre che con un hair look sempre impeccabile - dinanzi alle sue innumerevoli borse nel lussuoso appartamento di Milano, dove l’influencer vive insieme al marito Fedez e ai figli, Leone e Vittoria (anche se ancora per poco dal momento che a breve si trasferiranno in una casa nuova sempre nel capoluogo lombardo, attualmente in costruzione).

Che la Ferragni avesse una grande passione per la moda non è di certo una novità; non a caso della moda ha fatto il suo lavoro ed il suo brand è uno dei più amati del momento. Dunque, non sorprende l’innumerevole presenza di capi d’abbigliamento e borse griffate che possiede. Dopo la polemica che si è scatenata qualche mese fa per il modo di tenere le preziose borse Chanel e Louis Vuitton (accatastate una sopra l’altra sugli scaffali, senza né protezione, né tanto meno scatole), adesso, l’attenzione dei follower si è spostata sul valore delle borse in suo possesso.

I commenti del mondo del web