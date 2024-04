"Mi è crollato tutto...". Le lacrime di Mauro Corona per la malattia della figlia

La malattia della figlia, l'alcolismo, la vita che dà e toglie. A Verissimo Mauro Corona ha raccontato i suoi ultimi anni e insieme alla figlia Marianna ha parlato del difficile momento vissuto dopo la diagnosi di tumore al colon ricevuta dalla donna quando aveva 37 anni. L'intervista, profonda e toccante, ha commosso persino lo scrittore e alpinista che, parlando della malattia della figlia, ha pianto.

Mauro Corona, il rapporto con i figli

In collegamento esterno con Silvia Toffanin, Mauro Corona e Marianna Corona hanno parlato del loro rapporto e del tipo di padre che lo scultore e scrittore trentino è stato per i tre figli. " Ho cercato di essere un papà diverso dal mio, più affettuoso e più comprensivo. Li facevo scolpire, gli ho insegnato a scalare e a fare l'orto coinvolgendoli con estrema dolcezza per quanto possibile. Non ho scelto la via dell'insegnamento brutale di mio padre, ma alla fine gli sono grato, perché ho agito in modo diverso ", ha raccontato Mauro Corona a Verissimo. Pur essendo stato sempre presente, l'alpinista ha comunque dato la priorità al suo lavoro ma, quando da adulta la figlia ha scoperto di avere un tumore al colon, qualcosa è cambiato e la famiglia è tornata a essere il perno centrale della sua vita.

Il tumore e il dramma della famiglia Corona

Nel 2017, mentre stava scalando in montagna, Marianna Corona ha capito di avere dei problemi di salute: "Ho avuto un blocco, non riuscivo a procedere. La vita mi chiedeva un passo indietro". Dopo i controlli e gli accertamenti è arrivata la diagnosi più atroce: tumore al colon. Un responso scioccante, che ha gettato la famiglia nello sconforto. "Mi è crollato tutto. Sono rimasto scosso, mi ha tolto l'anima e anche gli altri due figli hanno problemi simili", ha confessato Mauro Corona, aggiungendo: "Però da ogni dramma può scoccare una scintilla di luce verso un nuovo percorso". Toccanti le parole della donna che nel suo libro "Fiorire tra le rocce" ha raccontato come il padre le è rimasto vicino nel momento della battaglia più importante: "Sento lo stato d'animo di mio padre, mi abbraccia ogni volta che mi vede. Mi dice: 'Ti do un po' di energia'. Ma anche io ne do un po' a lui". E a quel punto Corona si è commosso. "Non è stato facile", ha detto con la voce rotta dal doloroso ricordo.

Mauro Corona e il dramma dell'alcolismo

Ora che la figlia sta bene, Mauro Corona ha deciso di fare un passo importante per se stesso e per la sua famiglia: "Da due mesi cerco di regolarmi, ma il demonio è sempre lì che ti aspetta al varco. L'ho fatto per i miei figli, ma dall'alcool non si esce. Lo puoi sospendere anche fino alla morte ma la vipera che ti ha inoculato quel veleno è sempre lì". A Verissimo l'alpinista e scultore ha raccontato di avere avuto problemi con l'alcool sin da piccolo, ma di essere stato fortunato con la sua salute a differenza dei figli.

"Ma lo uccide piano piano, lentamente", ha detto la figlia Marianna in tv, esortando il padre a continuare a rimanere lontano dall'alcol.