La moglie di Amadeus: "Ho messo da parte la carriera per realizzare il mio sogno"

Con il festival di Sanremo sempre più vicino, tutto ciò che gravita attorno alla kermesse e ai suoi protagonisti tiene banco nelle principali trasmissioni televisive della Rai. A Domenica In il conto alla rovescia all'inizio dell'evento canoro è già iniziato e l'ospitata di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ha fatto da corollario alla parte della trasmissione dedicata proprio a Sanremo.

Ospite di Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In, la moglie del conduttore ha ripercorso la sua storia professionale di ballerina che, nel 2002, si è incrociata con quella di Amadeus, che all'epoca conduceva il quiz televisivo L'Eredità. Galeotto fu un bigliettino fatto consegnare da Giovanna ad Amadeus da un assistente di studio. Un primo passo che ha portato all'inizio di una storia finita all'altare e con la nascita di un figlio.

L'arrivo dell'amore, però, è coinciso anche con la fine della carriera professionale della Civitillo. Lo ha ammesso lei stessa, quando Mara Venier l'ha sorpresa con una domanda spigolosa: " Hai trascurato un po' la tua carriera per la tua famiglia. Non voglio dire per colpa di Amadeus, ma....". A quelle parole Giovanna non si è tirata indietro e ha spiegato: "Sì, incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva. Prima di lui ho fatto parte di tutti i corpi di ballo di Rai e Mediaset. Volevo fare la ballerina, ma lui mi ha stravolto la vita ".